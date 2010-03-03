جوانان ایران قطعا قهرمان بوکس آسیا نمی شوند/ باید بیشتر تلاش کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره رقابت های بوکس قهرمانی جوانان آسیا از روز چهارشنبه با شرکت 140 بوکسور از 20 کشور جهان در مجموعه ورزشی شیرودی تهران آغاز خواهد شد.

احمد ناطق نوری، رئیس فدراسیون بوکس در نشست خبری که عصر دوشنبه با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه های جمعی برگزار شد، در خصوص این رقابت ها گفت: رقابت ها قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود اما به دلیل اینکه برخی از تیم ها نتوانستند بلیت تهیه کنند با یک روز تاخیر برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه "آیا ایران شانس کسب عنوان قهرمانی دراین رقابت ها را دارد یا نه"؟ گفت: در این مسابقات تمام تیم ها با حداکثر توان خود حضور پیدا می کنند و به همین خاطر ما قول قهرمانی نمی دهیم. البته امیدوارم مدال های رنگارنگی کسب کنیم و بر روی سکو برویم.

ناطق نوری در ادامه افزود: خوشبختانه قرار است این مسابقات به صورت زنده از صدا و سیما پخش شود که این اتفاق برای نخستین بار روی می دهد و امیدواریم باعث ایجاد انگیزه در افراد جامعه شود. تا پیش از این از بوکس به عنوان رشته ای که پرخطر است یاد می کردند اما این رشته از این حیث در جایگاه نوزدهم قرار دارد. نمونه بارز آن کوهنوردی است که به تازگی هشت کشته بر جای گذاشته است.

رئیس فدراسیون بوکس در پاسخ به این سوال که "چرا بوکس ایران با وجود میزبانی و با توجه به حضور مربیان اوکراینی در تیم ملی، قهرمان نمی شود؟" گفت: اولا که آقای دکتر "وو" رئیس کنفدراسیون بوکس آسیا به شدت در مورد داوری حساس است و هیچ داور ایرانی در هیئت ژوری حضور نخواهد داشت. وی فیلم داوری ها را بازبینی و داوران متخلف را بازخواست می کند. بنابراین میزبانی را نمی توان از این جهت، یک حسن به حساب آورد. در خصوص مربیان اوکراینی هم باید بگویم که آنها بتازگی به ایران آمده اند و برای موفقیت نیاز به زمان دارند.

ناطق نوری با اشاره به مساعدت و حمایت های علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی، از بوکس گفت: دکتر سعیدلو وعده داده که ما می توانیم برای بازی های آسیایی گوانگژو و رقابت های المپیک 2012 لندن پنج مربی خارجی به خدمت بگیریم. ضمن اینکه قرار است بوکس را در استان ها و شهرستان ها گسترش دهیم. اگر هر شهرستان یک رینگ داشته باشد و بتوانیم 1000 جفت دستکش و کلاه دراختیار آنها بگذاریم، قطعا وضعیت بوکس از این که هست بهتر خواهد شد.

وی اظهار داشت: بوکس جزو هشت رشته مدال آور کشور است و در صورتی که بودجه و امکانات فراهم باشد قطعا کارنامه خوبی از خود برجای خواهیم گذاشت. ما برای بازی های آسیایی 2010 گوانگژو کسب پنج مدال را در نظر گرفته ایم اما رنگ آن را نمی توانیم مشخص کنیم.

احمد ناطق نوری در پایان گفت: کشورهای آسیایی تلاش بسیاری کرده اند و به جای اینکه ایستا باشند پویا بوده اند. ما برای اینکه بتوانیم جایگاهی در بوکس آسیا داشته باشیم باید به تلاش بیشتری دست بزنیم.