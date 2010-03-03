30 هزار نفر از آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسین مهدی ‌پور صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی ستاد راهیان نور افزود: این افراد که نسبت به سال گذشته پنج برابر افزایش یافته است در قالب 15 کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند.

جانشین سازمان راهیان نور سپاه شهدای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: 15 هزار نفر از ثبت ‌نام کنندگان در این دوره را بسیج دانش‌آموزی و بقیه را اقشار مختلف مردم تشکیل می‌دهند.

وی افزود: نخستین کاروان راهیان نور آذربایجان غربی با حضور پنج هزار نفر، 16 اسفند سال جاری راهی مناطق عملیاتی جنوب می شوند.

مهدی‌پور رشد و افزایش حضور مردم و گردشگران را در این مناطق برای آشنایی با اتفاقات این مناطق در سال‌های دفاع مقدس و انتقال فرهنگ شهادت مهم و موثر دانست.

وحید جلال زاده،استاندار آذربایجان غربی بر تاکید بر افزایش سهمیه استان برای اعزام به مناطق عملیاتی جنوب خواستار اعزام هرچه مطلوب تر این کاروانها شده بود.