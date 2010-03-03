جایزه ادبی "واو" برندگان خود را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جایزه ادبی واو با حضور جمعی از نویسندگان و ناشران عصر سه‌شنبه در دفتر انتشارات ققنوس برگزار شد.



در این مراسم بیانیه هیئت داوران قرائت شد که در بخشی از آن آمده بود: رمان "دره پنهان" با توجه به شیوه نو و نامنتظر روایت، شکستن معیارهای متداول ادبی و همچنین مفاهیم عمیق انسانی و زبانی فاخر و اسطوره‌ای، جایزه رمان متفاوت را از آن خود کرده‌است.

در بخش دیگری از این بیانیه ذکر شده‌ بود: این جایزه همین‌طور طبق آرای داوران،‌ لوح تقدیر خود را برای نمایش زیبای زبان،‌ در سطح و بستر زمان با روایتی نو و در خور توجه و همچنین نمایش تاریخ با چشم‌اندازی متفاوت به آقای شاهرخ گیوا برای رمان "مونالیزای منتشر" اعطاء می‌کند.

نامزدهای دور نهایی این جایزه عبارت بودند از : "دره‌ پنهان" از محمد قراچه‌داغی (نشر چشمه)، "روز هزار ساعت دارد" نوشته فریدون حیدری ملک میان(نشر افق)، "صورتکهای تسلیم" اثر محمد ایوبی(نشرافراز) و "مونالیزای منتشر" اثر شاهرخ گیوا (انتشارات ققنوس) که از سوی کورش صفوی، امیرعلی نجومیان، فرزان سجودی، محمد ولی‌زاده، حسین فدوی، زهرا حاج‌محمدی، علی چنگیزی، صبا جاوید و فائزه شاکری مورد قضاوت قرار گرفتند.

در ششمین دوره جایزه ادبی "واو"مبلغ نیم میلیون تومان به نویسنده منتخب و نیم سکه بهار آزادی به نویسنده شایسته تقدیر اهدا شد.

فتح‌الله بی‌نیاز نویسنده و منتقد از میهمانان مراسم پایانی این دوره از جایزه ادبی "واو" بود که دقایقی برای حضار درباره ویژگیهای ادبیات متفاوت سخن گفت.

بی‌نیاز عنوان کرد: برخی تصور می‌کنند وقتی از ادبیات متفاوت صحبت می‌کنیم حتماً باید با آثاری مواجه شویم که سخت خوانده شود و اشباع شده از تکنیک باشد در حالی که این‌طور نیست.

وی توضیح داد: ادبیات متفاوت گاه با یک یا دو تکنیک ممکن است رخ بدهد و عناصری در آنها برجسته باشد که موجب تمایز آن با دیگر آثار شود.

بی‌نیاز تاکید کرد: یکی از مشکلات داستان‌نویسان این است که گاه زبان، کارکرد مستقلی در روایت دارد در حالی که غیر مستقل و وابسته‌ترین عنصر در داستان همین عنصر محسوب می‌شود؛ زبان وصف‌الحال تلاقی رویدادهای مختلف زمان است و نباید به شکلی عمل کند که خود به صورت عنصری مستقل ظاهر شود.

این نویسنده ادامه داد: گاه در رمان پیش می‌آید که کانون زمانی و مکانی باید شکسته شود و انسجام، به افتراق و گسستگی منجر شود که زبان می‌تواند این نقش را به عهده بگیرد.

بی‌نیاز توجه به "زبان" را در جایزه "واو" از ویژگیهای مثبت این جایزه دانست و گفت: خوشبختانه چهار اثر راه یافته به دور نهایی از این خصوصیت که زبان در خدمت متن گرفته‌شوند برخوردارند و اینکه دیده می‌شود هر سال داوران استراتژی مورد نظر درباره زبان را بیشتر مورد نظر قرار می‌دهند نشان از پیشرفت این جایزه دارد.

محمد ایوبی یکی از کاندیداهای بخش نهایی این جایزه بود که چند ماه پیش از برگزاری این جایزه درگذشت. به همین مناسبت بخشی از مراسم پایانی به گرامیداشت وی مطرح اختصاص یافت که در آن نسرین ایوبی همسر نویسنده فقید متنی را در وصف وی و نویسندگان قرائت کرد.

وی درباره خالق "صورتکهای تسلیم" گفت: حرف زدن از نویسنده‌ای که جانش با کلام و نوشتن عجین است اگر محال نباشد بسیار دشوار است. حتی اگر با او زیر یک سقف باشی در این‌ صورت می‌شود تنها از خصوصیات ظاهری عادات نشستن و برخاستن و خوابیدن نویسنده گفت و در واقع دستی از دور بر آتش داشت چرا که حتی خصیصه ظاهری یک نویسنده نیز خلاصه می‌شود در نوشتن،عادت نوشتن، خواب دیدن از نوشته‌ها و آدمهای داستانش و زندگی کردن با آدمهایی که در ذهنش در تکاپویند تا راهی به بیرون بیابند و او را به چالش بکشند.

نسرین ایوبی افزود: آدمهای بد بر جانش تیغ می‌کشند و ذره ذره تیغ درد از نوک انگشتانش عذاب و آتش را در تمام رگ و پی او در می‌نوردد تا بشود عصاره درد، تا شاید قطره قطره از راه قلم آزادش کند تا دردی دیگر .

وی ادامه داد: نویسنده فرد نیست که بشود از فردیتش گفت. جامعه‌ای است با تمام بدیها، خوبیها، زشتیها و زیباییها و او آیینه‌ای می‌شود برای بازتاباندن آنها. شادی آدمهای داستانش شادش می‌کند و غمشان اندوه بر جانش می‌نشاند.

در پایان این مراسم از حسن کیاییان مدیر نشر چشمه به عنوان ناشر آثار متفاوت قدردانی شد.