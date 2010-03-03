230 میلیارد ریال بین شهرداریهای آذربایجان شرقی توزیع می شود

رسول رسولی در حاشیه نشست شهرداران آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: در این مدت، سه میلیارد ریال نیز در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده و به عنوان "مالیات خارج از حریم" از شرکتها و کارخانجات تولیدی آذربایجان شرقی اخذ و به حساب خزانه واریز شده است.

به گفته وی 20 درصد از مبلغ "مالیات خارج از حریم" در اختیار دهیاری ها، 20 درصد در اختیار شهرداری کلانشهرها و 60 درصد در اختیار شهرداری سایر شهرها قرار می گیرد.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی همچنین از واریز سهم شهرداری ها از درآمد مالیات بر ارزش افزوده بهمن ماه سال جاری، تا پنج روز آینده خبر داد و گفت: سهم شهرداری ها از محل اجرای این قانون، هر ماه در موعد مقرر واریز می شود.

رسولی، توزیع سهم شهرداری ها از محل کسب درآمد از واحدهای تولیدی را بر اساس اعلام اداره کل امور شهر و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی خواند و گفت: اگر شهرداری ها نسبت به این مساله معترضند باید با مراجعه به اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری، موضوع را تعقیب کند.