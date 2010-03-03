کاروان کشتی آزاد ایران به مسکو رفت / رحیمی یا بهرامی جمعه می روند

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان با 11 کشتی گیر و 3 مربی برای حضور در رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد که روزهای 15 و16 اسفندماه برگزار می شود راهی شهر مسکو پایتخت روسیه شد.

حسن رحیمی کشتی‌گیر آزادکار وزن 55 کیلوگرم کشورمان که در دوران خدمت آموزش سربازی است در صورت حل شدن مشکل خروجی اش روز جمعه به همراه ابراهیم مهربان مربی تیم ملی کشتی آزاد به روسیه اعزام می شوند و در صورتی که این مشکل تا روز پنجشنبه برطرف نشود، فرزان بهرامی راهی این رقابتها خواهد شد.

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: عباس دباغی - حسن رحیمی یا فرزان بهرامی

60 کیلوگرم: سعید احمدی - مصطفی آقاجانی

66 کیلوگرم: مهدی تقوی - مصطفی حسین‌خانی

74 کیلوگرم: صادق گودرزی - سعید ریاحی

84 کیلوگرم: احسان لشکری

96 کیلوگرم: رضا یزدانی

120 کیلوگرم: فردین معصومی - محمدرضا آذرشکیب

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: محسن کاوه- اسماعیل دنگسرکی - ابراهیم مهربان

داور: بهمن طالبی

سرپرست: جعفر اولیاء

تیمهای ایران، روسیه، آذربایجان، ترکیه، ازبکستان، اوکراین، بلاروس و آمریکا هشت تیم حاضر دراین رقابتها هستند.