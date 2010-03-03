  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۴

جام جهانی کشتی آزاد - روسیه

کاروان کشتی آزاد ایران به مسکو رفت / رحیمی یا بهرامی جمعه می روند

کاروان کشتی آزاد ایران به مسکو رفت / رحیمی یا بهرامی جمعه می روند

اعضای تیم ملی کشتی آزاد بامداد امروز چهارشنبه برای حضور در رقابتهای جام جهانی و کسب پنجمین عنوان قهرمانی خود در پانزده سال گذشته راهی شهر مسکو شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشورمان با 11 کشتی گیر و 3 مربی برای حضور در رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد که روزهای 15 و16 اسفندماه برگزار می شود راهی شهر مسکو پایتخت روسیه شد.

حسن رحیمی کشتی‌گیر آزادکار وزن 55 کیلوگرم کشورمان که در دوران خدمت آموزش سربازی است در صورت حل شدن مشکل خروجی اش روز جمعه به همراه ابراهیم مهربان مربی تیم ملی کشتی آزاد به روسیه اعزام می شوند و در صورتی که این مشکل تا روز پنجشنبه برطرف نشود، فرزان بهرامی راهی این رقابتها خواهد شد.

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: عباس دباغی - حسن رحیمی یا فرزان بهرامی
60 کیلوگرم: سعید احمدی - مصطفی آقاجانی
66 کیلوگرم: مهدی تقوی - مصطفی حسین‌خانی
74 کیلوگرم: صادق گودرزی - سعید ریاحی
84 کیلوگرم: احسان لشکری
96 کیلوگرم: رضا یزدانی
120 کیلوگرم: فردین معصومی - محمدرضا آذرشکیب
سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان: محسن کاوه-  اسماعیل دنگسرکی - ابراهیم مهربان
داور: بهمن طالبی
سرپرست: جعفر اولیاء

تیمهای ایران، روسیه، آذربایجان، ترکیه، ازبکستان، اوکراین، بلاروس و آمریکا هشت تیم حاضر دراین رقابتها هستند.

کد مطلب 1044930

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها