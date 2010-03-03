تحقق مدیریت واحد، متضمن ارائه خدمات شهری مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد اشراف نیا پیش از ظهر چهارشنبه در همایش شهرداران آذربایجان شرقی افزود:مدیریت شهرها مقوله ای فرابخشی بوده و انتظار شهروندان برای ارائه خدمات مناسب از سوی شهرداری ها در بخش های مختلف، انتظار بجایی است.

وی با بیان اینکه شهرداری ها وظایف متنوعی را در دستور کار دارند، افزود: شاید مهم ترین وظیفه این مجموعه ها تلاش برای عمران و آبادی و نیز ایجاد شهری سالم باشد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، متناسب سازی کاربری های عمومی شهر ها، مدیریت شایسته حمل و نقل و ترافیک شهری، تامین پارکینگ عمومی و توجه ویژه به مسایل بهداشتی شهرها را از دیگر وظایف مهم شهرداران برشمرد.

وی همچنین گفت: توجه به موضوع پسماندها و جدیت در تولید کمپوست از زباله، توجه به فضای سبز و درختکاری مناسب در شهرها و نیز سرمایه گذاری برای آموزش همگانی در حوادث غیرمترقبه از دیگر وظایف مهم شهرداران به شمار می رود.

اشرف نیا با تاکید بر اینکه آذربایجان شرقی یکی از استان های حادثه خیز ایران است، اظهار داشت:از 40نوع حادثه شناخته شده، 23 حادثه در آذربایجان شرقی اتفاق می افتد که زلزله و سیل مهم ترین آن ها هستند.

وی توجه به نوسازی بافت های فرسوده شهرها را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت:رعایت استانداردهای اجباری به ویژه آئین نامه 2800 در ساخت و سازها باید مورد ملاحظه جدی قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد از عدم حضور شهردار تبریز در این همایش تصریح کرد: جای تاسف است که شهرداری تبریز نماینده ای در این نشست ندارد اما به خاطر رویارویی با انواع معضلات، مرتباً به استانداری مراجعه می کنند.