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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۳۳

نواداد خبر داد:

شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی در شبکه جهانی اینترنت

شبکه استانی سهند آذربایجان شرقی در شبکه جهانی اینترنت

تبریز - خبرگزاری مهر: همزمان با ایام مبارک هفته وحدت و در آستانه سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص) و با حضور خبرنگاران رسانه های ارتباط جمعی آذربایجان شرقی، سامانه دریافت کانال استانی سهند از شبکه جهانی اینترنت افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی نواداد مدیر کل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی شامگاه سه شنبه در آئین افتتاح این سامانه گفت: سامانه دریافت اینترنتی کانال استانی سهند به دنبال راه اندازی سامانه ماهواره ای این کانال افتتاح شده و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی گفت: کاربران می توانند با مراجعه با پایگاه اینترنتی www.tabriz.irib.ir و انتخاب درگاه"پخش زنده" برنامه های کانال استانی سهند را به طور مستقیم مشاهده کنند.

بر اساس این گزارش، خبرنگاران رسانه های ارتباط جمعی در بازدید از صداوسیمای آذربایجان شرقی از چهار استودیوی تلویزیونی،‌ یک استودیوی ضبط موسیقی و پنج استودیوی رادیویی بازدید و از نزدیک با چگونگی فعالیت هنرمندان رسانه ملی آشنا شدند.

خبرنگاران، همچنین روند ساخت و تعمیر دو استودیوی رادیویی و یک استودیوی تلویزیونی صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی را مشاهده و در جریان پیشرفت این اقدامات قرار گرفتند.

کد مطلب 1044933

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