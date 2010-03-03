علمای دینی باید بصیرت و آگاهی مسلمانان را ارتقاء بخشند

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست امروز چهارشنبه 12 اسفند بیست و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی شیخ احمد الزین رئیس تجمع العلمای مسلمین لبنان در نشست علمی کنفرانس وحدت اسلامی که با موضوع "حالت طبیعی امت؛ تعامل طبیعی میان مذاهب" برگزار شد سخنرانی خود را با موضوع "امت اسلامی؛ تنوع مذهبی- فرقه گرایی" ایراد کرد.

وی گفت: رهبران کشورهای اسلامی باید گرد هم جمع شوند و طرحی برای وحدت ارائه دهند. ما علمای مسلمان از رهبران کشورهای اسلامی می خواهیم وارد صحنه شوند و طرحی بر اساس تحقیق و مطالعه در جهت وحدت جهان اسلام پیشنهاد کنند.

نماینده لبنان در کنفرانس اسلامی افزود: تعدد مذاهب در امت اسلامی نباید مانعی برای وحدت باشد. وجود نقاط افتراق میان مسلمانان طبیعی است اما تفرقه ای که امروز مشاهده می شود در نتیجه توطئه استعمار، جهالت و کوری ایجاد شده است.

الزین با اشاره به اینکه میان شیعه و سنی هیچ تفرقه ای وجود ندارد گفت: قدرتهای استعماری برای ایجاد تفرقه مبالغ سنگینی هزینه می کنند.

عبدالله شریف حسن الحسنی دبیر کل مجلس اشراف سومالی نیز مقاله ای با موضوع امت اسلامی بین تعامل مذهبی و فرقه گرایی ارائه کرد.

وی در ابتدای اظهارات خود از رهبر ایران و ملت ایران برای پیشرفتهای علمی در زمینه انرژی هسته ای تقدیر کرد.

حسن الحسنی افزود: مذاهب در دوره صحابه شکل گرفت زمانی که هر کدام از آنها مطلبی را به رای خود یا بر اساس شنیده ها از پیامبر مطرح می کردند.

دبیر کل مجلس اشراف سومالی با اشاره به نحوه شکل گیری مذاهب و تحولات آنها گفت: شیعه و سنی از جمله بزرگترین مذاهبی هستند که تا امروز ادامه دارند اما تعدد مذاهب مسئله جدیدی نیست اگر چه مذاهب ما مختلف است اما ریشه های آن واحد است.

حسن الحسنی با ارائه برخی راهکارها برای وحدت مسلمانان گفت: توسل به زور می تواند یکی از راههای وحدت باشد اما بی تردید زور نمی تواند ما را به نتیجه دلخواه برساند.

وی همچنین ترغیب و تشویق و ادامه این بحران را در میان سایر راهکارها برشمرد و گفت: حقیقت این است که بین طایفه گرایی و تعدد مذاهب تفاوت وجود دارد ما باید با یکدیگر بحث وگ فتگو کنیم تا به نتیجه واحد برسیم.

وی در پایان پیشنهاد کرد این افکار و اندیشه ها در میان جوانان جامعه نیز گسترش یابد.

در ادامه دکتر فیشر ذوالقرنین استاد دانشگاه اسلامی اندونزی مقاله ای با عنوان پدیده مذهب و فرقه گرایی در اندونزی ارائه کرد و طی این سخنرانی به تاریخچه ورود اسلام به اندونزی اشاره کرد و یادآور شد: بیشتر جمعیت مسلمانان اندونزی را اهل تسنن و شافعی مذهب تشکیل می دهند اما در حال حاضر حرکتی به سوی تشیع، مطالعات شیعی ایجاد شده و مؤسسات مطالعاتی شیعه نیز در این کشور فعالیت می کنند.