۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۲

نوروز و فرهنگ ایرانی(4)

آئین‌های نوروزی آمیخته با فطرت انسانی‌اند

مدیرمسئول و سردبیر روزنامه همشهری با تأکید بر اینکه نوروز بزرگترین نماد فرهنگی ایرانیان اصیل است یادآور شد:مهمترین دلیل ماندگاری نوروز در فرهنگ ما آمیخته بودن آئین‌های نوروزی با فطرت انسانی است.

دکتر علی اصغر محکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جایگاه نوروز در فرهنگ ایرانی اظهار داشت: نوروز به عنوان یک سنت آئینی باستان جایگاه ویژه‌ای نزد ایرانیان دارد و امروزه ایرانیان از هر نژاد و مذهبی آئین نوروز را به عنوان یک نماد فرهنگی باستان که دربرگیرنده پاکی و طهارت روح و رفتن به استقبال بهاری عاری از زشتی و پلیدی است پاس و گرامی می‌دارند.

سردبیر و مدیرمسئول روزنامه همشهری دلیل ماندگار نوروز در فرهنگ ما را چنین عنوان کرد: مهمترین دلیل ماندگاری نوروز در فرهنگ ما آمیخته بودن آئینهای نوروزی با فطرت انسانی است و همچنین هم‌زمانی نو شدن طبیعت با نوشدن انسان است که در نوروز مورد تأکید قرار گرفته است.

این محقق و پژوهشگر درمورد اینکه نوروز تا چه اندازه می‌تواند نماد روح و روحیه ایرانی باشد ؟ نیز گفت: نوروز به‌عنوان بزرگترین نماد فرهنگی بیانگر ویژگی‌های تمام و کمال ایرانی اصیل و ایرانی پاک سرشت است. این واقعه طبیعی بهار و نوشدن طبیعت از آنجا که ریشه در باور و اعتقادات ایرانی دارد و به تأثیر طبیعت و روح و لطافت طبع انسانی داشته است می‌توان گفت بیانگر تمام و کمال اعتقاد و باور ایرانیان به اهمیت نوشدن و وارستن از زشتی‌ها و پلیدی‌هاست.

