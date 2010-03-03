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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۱

دقایقی پیش/

دو حمله انتحاری در شهر بعقوبه عراق 42 کشته و زخمی بر جا گذاشت

دو حمله انتحاری در شهر بعقوبه عراق 42 کشته و زخمی بر جا گذاشت

منابع آگاه لحظاتی پیش از دو انفجار در شهر بعقوبه (مرکز استان دیاله) عراق خبر دادند که تاکنون 9 کشته و 39 زخمی بر جا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره دقایقی پیش در خبری فوری از دو حمله انتحاری در شهر بعقوبه (در شمال شرقی بغداد) خبر داد که بر اثر آن تاکنون 42 نفر کشته و زخمی شده اند.

در بین تلفات این دو انفجار تروریستی نیروهایی از پلیس عراق نیز دیده می شود.

تاکنون جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.

پیش از این، "صفا حسین" مشاور امنیت ملی عراق درباره سوء استفاده القاعده از شکاف امنیتی ایجاد شده در زمان انتخابات پارلمانی و بعد از آن هشدار داده بود.

انتخابات پارلمانی عراق هفتم مارس (16 اسفندماه) برگزار می شود.

کد مطلب 1044936

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