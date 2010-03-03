به گزارش خبرگزاری مهر جشنواره D.I.F محل نمایش آخرین نوآوریها و دستاوردها در زمینه دوربینهای عکاسی , فیلمبرداری آماتور و حرفهای ، قطعات و لوازم انواع دوربین، آخرین تکنولوژی لوازم فیلم سازی، تصویربرداری و نورپردازی و نرم افزارهای مربوطه، انتقال اطلاعات، تکنولوژی سمعی بصری، خدمات وتجهیزات لابراتوار، سیستمهای کنترل، تجهیزات عکسبرداری و تصویربرداری متحرک، تجهیزات استودیوهای عکاسی، چاپ عکس در قطعات بزرگ و ماشین آلات چاپ عکس و ....است.
هدف از برگزاری این جشنواره تبادل اطلاعات و آشنایی هرچه بیشتر صاحبان صنایع ، تجار و متخصصین و علاقمندان با آخرین دستاوردهای صنعت تصویربرداری است.
بازدیدکنندگان از این جشنواره میتوانند با دریافت آموزشهای علمی به صورت رایگان در کلاسهای آموزش تخصصی عکاسی، سمینارهای تخصصی، کارگاههای آموزشی شرکت کنند و از برنامههای جنبی این جشنواره شامل ارائه خدمات و تعمیر و سرویس رایگان انواع دوربین عکاسی و فیلمبرداری استفاده کنند.
بازدید ویژه متخصصین از ساعت 12 الی 14 و بازدید ویژه عموم از ساعت 14 الی 20 است که برای بازدید درساعات ویژه، متخصصین باید ازطریق سایت www.digitalsfestival.com ثبتنام کنند.
این نمایشگاه برای هفتمین دوره متوالی از 31 فروردین لغایت 3 اردیبهشت 1389 در سالن شماره یک مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار میشود.
نظر شما