ارتقاء کیفی دانشگاه تهران در گرو افزایش استقلال دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کمره ای در مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشکده فنی دانشگاه تهران که صبح امروز چهارشنبه در سالن شهید چمران دانشکده فنی برگزار شد ضمن تبریک مراسم شصت و نهمین دوره دانش آموختگی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران که با هفتاد و پنجمین سال تاسیس دانشگاه تهران همزمان شده است گفت: دانشکده فنی دانشگاه تهران هفت هزار و 14 هزار دانشجو دارد که چهار هزار و 251 نفر در مقطع کارشناسی، دو هزار و 136 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 627 نفر در مقطع دکتری به تحصیل می پردازند.

وی تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده فنی را 273 نفر به طور تمام وقت عنوان کرد و ادامه داد: از این تعداد 50 نفر در مرحله استاد تمامی، 100 نفر دانشیاری و 25 نفر مربی هستند. با این حساب 50 درصد از اعضای هیئت علمی در مرحله دانشیاری و استادی قرار دارند.

رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران اضافه کرد: از 32 قطب علمی اعلام شده توسط وزارت علوم 8 قطب علمی یعنی 25 درصد به دانشکده فنی دانشگاه تهران اختصاص دارد.

کمره ای در ادامه در مورد بحث ارتقای کیفیت دانشگاهها گفت: دانشگاههای کشور باید به سه دسته تقسیم شوند که دسته اول وظیفه افزایش سطح علمی عمومی کشور را دارند مانند کاری که دانشگاه آزاد به انجام می رساند. دسته دوم وظیفه رفع نیاز دستگاههای مختلف کشور را با تربیت نیروی انسانی عهده دار هستند و دسته سوم برای تولید علم و تبدیل آن به ثروت فعالیت فعالیت می کنند.

وی اضافه کرد: دانشگاه تهران در دسته سوم قرار می گیرد که باید وظیفه اصلی خود را تولید علم برای رفع نیاز کشور، ایجاد نوآوری و تولید ثروت از طریق طرحهای پژوهشی به انجام رساند.

رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران درباره ارتقاء دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز گفت: در دانشکده فنی دانشگاه تهران بحث افزایش استقلال دانشگاه، افزایش نوآوریها، افزایش بورسها به طور جدی برای تحقق مطلوب دنبال می شود.

کمره ای افزود: یکی دیگر از موارد برنامه ارتقاء دانشگاه تهران رفع بحث تمرکزگرایی در تصمیمگیریها است چرا که در حال حاضر قسمت های مختلف دانشگاه از قدرت تصمیمگیری بالا برخوردار هستند و باید تصمیمگیری ها در تمام سطوح ایجاد شود.