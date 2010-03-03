رئیس جدید هیئت کونگ فو استان کرمانشاه انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مدیر کل تربیت بدنی استان کرمانشاه در این مجمع ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) گفت: همدلی و وفاق موجب رشد و توسعه ورزش خواهد بود.

مهدی گردانی با بیان اینکه هر هیئتی که حاشیه کمتری داشته باشد بیشتر موفق خواهد بود، گفت: نباید تنها به بعد حرفه ای و قهرمانی در ورزش توجه کرد و باید به ارزشها توجه ویژه شود.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرستانها پتانسیل بسیار خوبی دارند و باید به آنها توجه ویژه صورت گیرد و بهای لازم داده شود،گفت: موظف هستیم به ورزش استان توجه داشته باشیم و شهرستانها نیز در کنار مرکز استان باید مورد توجه قرار گیرند.

گردانی بیان کرد: در بحث ورزش بانوان نیز نائب رئیس هیئت باید اختیار تام داشته باشد و هیئت بر امورات نظارت داشته تا راه ترقی بیشتر و زود تر طی شود.

وی با بیان اینکه هیئت شهرستان کرمانشاه در کونگ فو باید تقویت شود و امورات شهر کرمانشاه به این هیئت واگذار شود،اظهارداشت: امیدواریم هیئت کونگ فو در چهار سال آینده یرنامه ریزی بهتری داشته باشد.

مدیر کل تربیت بدنی استان کرمانشاه با اشاره به خانه اختصاصی به تمامی رشته های ورزشی گفت: در آینده برای رشته ورزشی کونگ فو نیز خانه ای اختصاص در نظر خواهیم گرفت.

در ادامه اتخابات در این مجمع برگزار و پس از اخذ رای گیری از مجموع 18 رای منوچهر حاتمی با کسب 17 رای به عنوان رییس جدید هیئت کونگ فو استان کرمانشاه برای چهار سال آینده انتخاب شد.

قامت پرویزی، بهروز رستمی و سیاوش سیفی، علیرضا توحیدی و علی تتونچی دیگر کاندیداهای احراز این پست پیش از برگزاری مجمع انصراف خود را اعلام کردند.