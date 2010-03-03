شورای فرهنگ عمومی برای خلاهای فرهنگی راهکار ارائه دهد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده شب سه شنبهدر جلسه شورای فرهنگی عمومی استان در سالن حوزه استانداری افزود: اقدامات شورای فرهنگ عمومی باید به صورت مدبرانه و هدایتگر، خلاهای حوزه فرهنگ عمومی را شناسایی کند تا به تغییر نگرش و تغییر رفتار در جامعه بینجامد.
وی همچنین بر توجه جدی دولت به توسعه فعالیت های فرهنگی در کشور اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور در سمینار اخیر استانداران سراسر کشوراعلام کرد که در سال آینده 15000 میلیارد ریال برای توسعه فرهنگی در استان ها علاوه بر بودجه دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه فرهنگ در نظر گرفته شده است که بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی در اختیار استانداران قرار خواهد گرفت که در نظر داریم این اعتبار را در بخش های نرم افزاری هزینه کنیم.
جلال زاده در ادامه از سفر سوم رئیس جمهور و هیئ دولت به استان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: طرح های پیشنهادی دستگاههای اجرایی باید هر چه سریعتر به صورت کارشناسی بررسی شود تا برای تصویب در اختیار هیات دولت قرار گیرد.
وی همچنین از اعضای شورای فرهنگ عمومی استان خواست با فکر و اندیشه و خلاقیت در حوزه های فرهنگی خوراک فرهنگی برای استان تهیه کنند.
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