شورای فرهنگ عمومی برای خلاهای فرهنگی راهکار ارائه دهد

ارومیه - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی گفت: شورای فرهنگ عمومی باید با برنامه ریزی دقیق، مسایل و مشکلات حوزهای فرهنگی در استان را شناسایی کرده و پس از کارشناسی موضوع راهکارهای لازم را ارائه کند.