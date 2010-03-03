ظرفیت تولید گاز به 250 میلیون متر مکعب افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سراجی درباره آخرین وضعیت تولید گاز در منطقه زاگرس جنوبی ایران، با بیان اینکه هم اکنون منطقه عملیاتی نار و کنگان از مناطق عمده تولید گاز ایران است، گفت: این منطقه عملیاتی از دو میدان نار و کنگان با 64 حلقه چاه گازی و با توان تولید روزانه 110 میلیون متر مکعب گاز تشکیل شده است.

به گفته وی همچنین منطقه عملیاتی پارسیان مشتمل بر چهار میدان گازی تابناک، هما، وراوی و شانول با توان تولید روزانه 85 میلیون متر مکعب از 64 حلقه چاه تولیدی فعال تشکیل شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی با اشاره به اینکه در منطقه عملیاتی آغار و دالان روزانه 41 میلیون متر مکعب گاز از 22 حلقه چاه و در منطقه قشم و سرخون هرمزگان روزانه 16 میلیون متر مکعب گاز از 20 حلقه چاه تولید می شود، تصریح کرد: هم اکنون ظرفیت تولید گاز درمنطقه زاگرس جنوبی به 250 در روز افزایش یافته است.

وی با اشاره به تولید 88 هزار بشکه میعانات گازی در این منطقه، بیان داشت: در حال حاضر منطقه زاگرس جنوبی سهمی 55 درصدی در تولید گاز کشور را بر عهده دارد.

این مقام مسئول تاکید کرد: همچنین میادین نفتی سروستان، سعادت آباد و خشت با توان تولید 45 هزار بشکه نفت خام در آینده نزدیک وارد مدار تولید می شود.

به گزارش مهر، شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مسئولیت برداشت از 10 میدان گازی آغار، دالان، نار، کنگان، تابناک، گورزین، سرخون، هما، وراوی و شانول واقع در سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان را بر عهده دارد.

همچنین این مجموعه وظیفه تامین خوراک پالایشگاههای گازی فراشبند، فجرجم، سرخون، پارسیان و تامین و ارسال بخشی از گاز تزریقی به مخازن نفتی مارون و رامشیر و ارسال میعانات گازی از پالایشگاه فراشبند به پالایشگاه شیراز، پالایشگاه فجر و از پالایشگاه پارسیان به بندر طاهری را عهده دار است.