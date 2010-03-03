بخشی از موسیقی آوازی دوران قاجار بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر ،دراین نشست اختلافات موسیقی آوازی دوران قاجار(به روایت جناب قزوینی) با دوران معاصر توسط حسین میثمی بررسی شد.

میثمی درابتدای صحبت های خود با اشاره به این نکته که در مورد موسیقی آوازی دوران قاجار تحقیقات اندکی انجام شده است به ارائه توضیحاتی از جایگاه موسیقی آوازی پرداخت : جناب قزوینی از استادان سرشناس موسیقی آوازی در دوران ناصری و مظفری است وی در دربار ناصرالدین شاه بود و نزد او محبوبیت بسیاری داشت و پس از ساخته شدن تکیه دولت از جمله افرادی بود که مسئولیت آموزش هفت دستگاه موسیقی ایران را به تعزیه خوان ها به عهده گرفت و در تنظیم آوازها برای اشعار تعزیه نقش بسزایی را ایفا کرد.

وی در ادامه به نقش جناب قزوینی در تربیت شاگردان برای تداوم موسیقی تعزیه اشاره کرد و گفت : جناب قزوینی شاگردان بسیاری تربیت کرد که از برجسته ترین این اساتید می توان به سید احمد خان ساوه ای ، علی خان نایب السلطنه ، حاجی قربان خان شاهی، ابوالحسن اقبال السطان، ابوالقاسم عارف قزوینی و سید یحیی مجابی اشاره کرد.

این سخنران در ادامه به تعاریف مختلف دوران قاجار از دستگاه و آواز اشاره کرد و گفت : امروزه برخی از مفاهیم مانند آواز، گوشه و ردیف به معنای دیگری به کار می رود و در دوران قاجار از آواز را گوشه نام می بردند از همین رو به روایت جناب قزوینی کل آوازها و گوشه های موسیقی ایران با دوران معاصر تفاوت دارد ؛ جناب قزوینی دستگاه را به دو گروه مفرد و مرکب تقسیم کرده بود و معتقد بود که دستگاه مرکب از گوشه های دستگاه های مفرد ساخته می شده است.

وی در پایان افزود : برخی از دستگاه ها بعد از دانگ های سخت به دو شاخه تقسیم شده و سپس گسترش می یابد دستگاه شور به دو شاخه شور شهناز و شور بوسلیک تقسیم می شود که به نظر می رسد روایت جناب و روایت میرزا فرج در کشور آذربایجان از سنت واحدی نشات می گیرند.