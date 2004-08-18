اختلاف طبقاتي در آمريكا بيشتر شده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين روزنامه در مقاله اي تحت عنوان "شكاف بين فقراء و ثروتمندان افزايش يافته است " افزوده است : رشد نامتوازن در اين اقتصاد رو به رشد، بيشتر شده ، دست مزدها ثابت مانده و طبقات متوسط جامعه ، بيشتر ماليات را بر دوش مي كشند ، قيمت مسكن ، بهداشت ، آموزش ، سوخت و غذا، سير صعودي پيدا كرده است.

به گزارش دفاتر آمار دولتي آمريكا 20 درصد ثروتمندان در سال 1973 درحدود 44 درصد ازكل درآمدهاي آمريكا را به خود اختصاص داده بودند كه سهم آنان در سال 2002 به 50 درصد رسيده است ، درحاليكه سهم ديگران كاهش يافته و 5/1 درصد كم در آمدترين افراد 5/3 الي 2/4 درصد در آمدها را به خود اختصاص داده اند.

اين گزارشها در حالي منتشر مي شود كه بوش و تيمش در مبارزات انتخاباتي خود از افزايش محسوس رفاه در آمريكا صحبت مي كنند و به شهروندان و راي دهندگان آمريكائي نويد روزهاي خوشي را مي دهند.

لازم به ذكر است كه در بحبوبه انتخابات ؛ هردو نامزد به محورهاي اقتصادي و مسائل شغلي بهاي بيشتري مي دهند. جان كري نامزد دموكراتها در انتخابات رياست جمهوري آمريكا به سبب حمايت از جنگ عراق نمي تواند در خصوص ماهيت جنگ به مخالفت برخيزد ، مشكلات اقتصادي را به عنوان تبعات ناشي از آن به باد انتقاد مي گيرد و راي مخالف وي به بودجه جنگ نيز توان و جسارت او را در ابراز مخالفت دو چندان كرده است.

اين درحالي است كه بوش در بيشتر سخنراني هاي خود از بهبود سيستم بهداشتي و حمايت از مشاغل خرد سخن مي گويد.