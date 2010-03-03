تعداد مددجویان کمیته امداد ایلام به 98 هزار نفر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علیرضا ابراهیمی صبح چهارشنبه در آستانه سالگرد تاسیس این نهاد و فرا رسیدن هفته احسان و نیکوکاری در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی ایلام افزود: طرح پالایش مددجویان همه ساله توسط این نهاد اجرا می شود.

وی ادامه داد: در طرح امسال پس از بررسی و تحقیق، 650 خانوار از مجموع حدود 29 هزار خانوار زیر پوشش این نهاد از حمایت امداد خارج شدند.

وی اضافه کرد: از این خانوارها تعدادی با اجرای طرحهای اشتغالزایی خودکفا شده و بقیه نیز به علت وضعیت مالی مناسب مستحق دریافت خدمات این نهاد نبودند.

ابراهیمی بیان کرد: این خانوارها هفت هزار نفر بوده که با خارج شدن آنان از زیر چتر حمایتی امداد اکنون تعداد کل مددجویان زیر پوشش این نهاد در استان به 98هزار نفر کاهش یافته است.

وی گفت: این مددجویان از خدمات مختلف حمایتی شامل پرداخت مستمری، فرهنگی، تحصیلی، آموزشی، درمانی و بهداشتی، اشتغال، مسکن و جهیزیه برخوردارند.

وی اضافه کرد: امسال در مجموع 635 میلیارد ریال از محل اعتبارهای این نهاد و مشارکتهای مردم برای ارائه خدمات به مددجویان در سرفصلهای مختلف هزینه شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) ایلام گفت: در جشن نیکوکاری امسال که همزمان با سراسر کشور 20 اسفندماه در مناطق مختلف استان برگزار می شود، بیش از 250 پایگاه ثابت و سیار در استان ایلام دایر می شود.