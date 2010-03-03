جشن میلادالنبی در چین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلمانان چین همه ساله با آغاز ماه ربیع الاول، جشن بزرگداشت تولد پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) را با شکوه فراوان برگزار می‌کنند.

در این مراسم که به مدت یک ماه از اول تا آخر ماه ربیع ادامه دارد، مسلمانان اعم از زن و مرد، با عشق و علاقۀ زایدالوصفی در برگزاری هرچه با شکوهتر جشن میلاد پیامبر رحمت مشارکت می‌کنند.

مراسم جشن میلادالنبی به نوبت در تمامی مساجد هر شهری برگزار و هر مسجد از مسلمانان سایر مساجد و محلات مسلمان‌نشین شهر برای حضور در این جشن دعوت به عمل می‌آورند که مورد استقبال آنان قرار می‌گیرد.

در هر مسجد، مراسم میلادالنبی با قرائت چند جزء از کلام الله مجید و یا سوره‌های کوچک قرآن، توسط امام جماعت مسجد میزبان و روحانیون ( آخوند ها) مدعو از سایر مساجد به صورت دوره ای آغاز و سپس با خواندن دعا به پایان می‌رسد.

پایان بخش مراسم ایراد سخنرانی توسط امام جماعت میزبان است که طی سخنانی پیرامون فضایل اخلاقی، سیره و زندگانی و اهداف متعالی پیامبر اسلام و افکار و اندیشۀ دین مبین اسلام و ضرورت توسعۀ اخوت و برادری در میان مسلمانان از ملتهای مختلف مطالبی را بیان می‌کند و برای ایجاد صلح و امنیت و ثبات و پایداری در میان کشورهای اسلامی و مسلمانان دعا می‌کند.

پس از اتمام سخنرانی، از تمامی شرکت کنندگان با غذاهای متنوع و فراوانی که توسط مسلمانان همان محل تهیه و طبخ شده است، پذیرایی به عمل می‌آید. حضور پر شور و شوق خانم ها در برنامه‌ریزی و تهیه و تدارک وسایل مورد نیاز پذیرایی از میهمانان این مراسم دیدنی است.

اولین مراسم جشن میلادالنبی پنجم اسفند ماه در مسجد محلۀ مسلمان نشین «وانگزی یینگ» در حومۀ پکن و روز برگزار شد که صدها نفر از علاقمندان به پیامبر اسلام از محله های مختلف شهر پکن در آن حضور یافته بودند.

همچنین محمد علی سابقی سرپرست رایزنی فرهنگی ایران در چین و تنی چند از کارکنان محلی رایزنی نیز در این جشن حضور داشتند که با استقبال خوب مسلمانان محل و میهمانان این مراسم واقع شدند.

در پایان مراسم تعدادی قرآن و کتاب نهج الفصاحه که توسط رایزنی فرهنگی کشورمان به زبان چینی ترجمه و منتشر شده است، تقدیم امام جماعت و مسلمانان این منطقه گردید.

دومین مراسم جشن میلادالنبی روز جمعه هفتم اسفندماه در مسجد " نیوجیه " در قلب شهر پکن که بیش از یک هزار سال قدمت دارد، شاهد حضور صدها نفر از مسلمانانی بود که برای ابراز ارادت خالصانه خود به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) گردهم جمع شده بودند.

مسلمانان در این ایام با پوشیدن لباس های پاکیزه با حضور در مساجد به ذکر فضایل و ویژگی های آخرین فرستاده خداوند متعال می‌پردازند و با خواندن قرآن کریم که پیامبر همواره به آن سفارش می فرمود، میلاد النبی را گرامی می‌دارند.

حضور شماری از ایرانیان مقیم چین در مراسم جشن میلادالنبی (ص) در مسجد نیوجیه مورد توجه مسلمانان چینی قرار گرفته بود و حضور ایرانیان درآغاز جشن های میلادالنبی در مسجد نیوجیه، تداعی کننده وحدت میان شیعه و سنی بود.