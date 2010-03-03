به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا در این رده بندی که از اول مارس سال 2009 تا 28 فوریه سال 2010 محاسبه شده، با 321 امتیاز به عنوان برترین تیم فوتبال باشگاهی جهان برگزیده شده است.

چلسی انگلیس با 286 امتیاز دوم است و وردربرمن آلمان با سه پله صعود و 284 امتیاز در رده سوم این رده بندی قرار گرفته است. منچستریونایتد با 278 امتیاز و یک پله نزول در رده چهارم قرار دارد. شاختار دونتسک اوکراین و آرسنال انگلستان هر کدام با 266 و 254 امتیاز در جایگاه های چهارم و پنجم این رده بندی ایستاده اند.

تیم های ایرانی در این رده بندی جایگاه مناسبی ندارند تا آنجا که پرسپولیس با پنج پله نزول نسبت به گذشته و با 79.5 امتیاز در رده 246 قرار دارد. ذوب آهن اصفهان با 45 پله صعود و با 74.5 امتیاز در رده 273 قرار گرفته است. سپاهان با 72 امتیاز و یک پله نزول، در جایگاه 289 قرار دارد. استقلال نیز به عنوان چهارمین تیم ایرانی با 30 پله صعود و 67 امتیاز در رده 334 این رده بندی قرار دارد.