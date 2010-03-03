1200 تن پرتقال برای ایام عید بوشهریها ذخیره سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید حسین حسینی محمدی صبح چهارشنبه در نشست کمیسیون تنظیم بازار استان بوشهر افزود: هم اکنون تهیه این میزان پرتقال از استان های مازندران، کرمان و داراب تهیه و حمل آنها نیز آغاز شده است.

وی اظهار داشت: همچنین 500 تن سیب نیز برای این ایام پیش بینی شده است که مکان های توزیع در اختیار مردم استان بوشهر قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر با اشاره به برپایی نمایشگاه بهاره در بوشهر افزود: قیمت کالاها در این نمایشگاه 15 تا 20 درصد زیر قیمت بازار است.

حسینی محمدی افزود: این نمایشگاه که با مشارکت بازاریان و اصناف بوشهر در قالب 230 غرفه برپا خواهد شد.

وی افزود: بیش از 50 درصد غرفه‌ ها این نمایشگاه پوشاک و موادغذایی بوده و 25 درصد دیگر نیز به عرضه مواد پروتئینی قرار گرفته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر با اشاره به برپایی این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی بوشهر گفت: با توجه به مسافت دور این نمایشگاه تا مرکز شهر بوشهر، سازمان اتوبوسرانی باید سرویس‌ های ویژه را در این مسیر پیش‌ بینی کند و همچنین آتش نشانی و اورژانس نیز در برپایی این نمایشگاه حضور فعالانه داشته باشند.