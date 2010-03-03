مسابقات فوتسال بانوان کشور در ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه در این مسابقات که در سالن مجموعه ورزشی شهید رجایی ارومیه در حال برگزار است، تعداد شش شامل تیم هیات فوتبال آذربایجان غربی، ماکو جوان، شهرداری تبریز، هلال احمر تبریز، اردبیل و زنجان به مدت سه روز با یکدیگر به رقابت می پردازند.

در اولین روز از این دیدارها، تیم هیات فوتبال آذربایجان غربی شش بر یک بر تیم ماکو جوان غلبه کرد.

در دیگر دیدارها نیز تیم های هلال احمر تبریز با نتیجه چهار بر سه بر اردبیل غلبه کرد، شهرداری تبریز شش بر چهار ماکو جوان را برد و هیات فوتبال آذربایجان غربی در دیگر دیدار خود با نتیجه دو بر دو در برابر اردبیل به تساوی رسید.

در ادامه این دیدار ها نیز تیم ماکو جوان به مقابله با هلال احمر تبریز و هئیت فوتبال آذربایجان غربی به دیدار شهرداری تبریز می رود.

مربی تیم فوتسال بانوان هئیت فوتبال آذربایجان غربی را خانم سارا آهنگری برعهده دارد.