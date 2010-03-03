کارخانه تولید داروهای ضد سرطانی رشت در خاورمیانه منحصر بفرد است

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این کارخانه انواع آنتی بیوتیکها، قرص و داروهای ضد سرطان تولید می شود که کاری نو و تازه است که کشور را از وابستگی به داروهای خارجی نجات می دهد.

وی ادامه داد: با راه اندازی این پروژه ارزشمند علاوه بر تامین داروی مورد نیاز بیماران در کشور به رفع نیاز واردات این داروها نیز کمک شده و می‌ توان آن را به کشورهای منطقه صادر کرد.

استاندار گیلان از مزیتهای عمده ساخت این کارخانه را بکار گیری نیروهای متخصص تحصیل کرده و استانداردهای جهانی محیط زیست دانست.

شرکت سبحان دارو بزرگترین تولید کننده داروهای اعصاب و روان در ایران با سابقه ای بیش از 30 سال در عرصه تولید دارو مشغول ارائه خدمات به نظام داروئی کشور و جامعه پزشکی و مردم است.

این کارخانه درزمینی به وسعت 100 هزار مترمربع و با زیربنای افزون بر10هزار مترمربع در شهر صنعتی رشت درشمال ایران درمحیطی سرسبز و آرام واقع شده است.

شرکت سبحان دارو یکی از موفقترین و خوشنامترین شرکتهای داروسازی در سطح کشور است و دارای رتبه دوم کشور از لحاظ حجم تولید و رتبه نهم کشوری از نظر میزان فروش است.

کارخانه ای که هم اکنون به نام سبحان دارو فعالیت می کند، در سال 1357 بنیانگذاری ودر اداره ثبت شرکتها با عنوان شرکت سویران به ثبت رسیده است.

فعالیت تولیدی این شرکت در سال 1362 و با نام شرکت سبحان داروشروع شد، با تاسیس شرکت سبحان دارو در سال 1381، کارخانه و خطوط تولید تماما به سبحان داروانتقال یافته است.