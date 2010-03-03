توزیع وسایل کمک توانبخشی بین معلولان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ملوس نادری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگارارن با اعلام این خبر افزود: این وسایل شامل واکر، ویلچر، تشک مواج، عصا و وسایل بهداشتی از قبیل پوشاک، الکل، پنبه و... است.
وی ادامه داد: این وسایل توانبخشی بین معلولان جسمی، حرکتی و ذهنی استان به تعداد چهار هزار و 270 نفر توزیع شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال علاوه بر این همچنین مقداری دیگری وسایل کمک توانبخشی بین این معلولان توزیع شود.
نادری بیان کرد: برای توزیع این وسایل یک میلیارد و 760میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
وی گفت: همچنین در این مدت حدود 112 میلیون ریال اعتبار به عنوان حق پرستاری به خانوده های معلولان جسمی، حرکتی پرداخت شده است.وی صدور کارت بیمه مکمل برای شش هزار و 500 معلول را از دیگر خدمات این سازمان به معلولان در سال جاری برشمرد.
نادری اعتبار هزینه شده برای کارت بیمه مکمل معلولان استان را 350 میلیون ریال عنوان کرد.
حدود 9هزار معلول در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی قرار دارند.
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