توزیع وسایل کمک توانبخشی بین معلولان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ملوس نادری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگارارن با اعلام این خبر افزود: این وسایل شامل واکر، ویلچر، تشک مواج، عصا و وسایل بهداشتی از قبیل پوشاک، الکل، پنبه و... است .

وی ادامه داد: این وسایل توانبخشی بین معلولان جسمی، حرکتی و ذهنی استان به تعداد چهار هزار و 270 نفر توزیع شده است .

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال علاوه بر این همچنین مقداری دیگری وسایل کمک توانبخشی بین این معلولان توزیع شود .

نادری بیان کرد: برای توزیع این وسایل یک میلیارد و 760میلیون ریال اعتبار هزینه شده است .

وی گفت: همچنین در این مدت حدود 112 میلیون ریال اعتبار به عنوان حق پرستاری به خانوده های معلولان جسمی، حرکتی پرداخت شده است .

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وی صدور کارت بیمه مکمل برای شش هزار و 500 معلول را از دیگر خدمات این سازمان به معلولان در سال جاری برشمرد

نادری اعتبار هزینه شده برای کارت بیمه مکمل معلولان استان را 350 میلیون ریال عنوان کرد .