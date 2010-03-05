لحن تند غربیها مانع هسته ای شدن ایران نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد مهدی مظاهری در رابطه با موضع گیری های اخیر غرب به ویژه پس از گزارش آمانو مدیر کل آژانس در مورد فعالیت های هسته ای ایران تصریح کرد: پس از گزارش اخیر آمانو و تکرار ادعاهای واهی مبنی بر تلاش ایران برای انحراف از مسیر صلح آمیز فعالیت های هسته ای، روند تشدید جنگ روانی و اظهار نظر مقامات غرب علیه کشورمان دو چندان شده است از نظر غرب هر گونه تلاش برای دستیابی به چرخه سوخت هسته ای، مترادف با توانایی تولید جنگ افزار هسته ای است.

وی تاکید کرد: اگر چه NPT حق کلیه اعضا برای دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای از جمله تولید سوخت هسته ای را به رسمیت شناخته اما در عین حال اراده ای قوی برای مقابله با حق قانونی کشورها در اروپا و آمریکا بوجود آمده است. لذا عملکرد چندین ساله آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقابل برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران نشانگر این موضوع مهم است.

وی در رابطه با بیانیه گروه نم که در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرائت شد، بیان داشت: از نظر گروه نم گزارش آمانو تحت تاثیر نفوذ و فشار سیاسی برخی از قدرت های بزرگ و با بی اعتنایی کامل به اقدامات مثبت چندین ساله ایران در همکاری مستمر و سازنده با این نهاد بین المللی منتشر شده است و تاثیر پذیری این نهاد بین المللی به عنوان مراجع قانونی برای قضاوت در عملکرد کشورهای عضو، می تواند اعتبار حقوقی آن را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار دهد همچنین گروه نم نسبت به اتخاذ رفتار دو گانه غرب نسبت به تسلیحات هسته ای در خاورمیانه اعتراض دارند چرا که از نظر کشورهای غیر متعهد، غربی ها، تسلیحات هسته ای اسرائیل را که امنیت خاورمیانه را در معرض تهدید جدی قرار داده نادیده می گیرند.

این کارشناس مسائل بین المللی در رابطه با مواضع ایران نسبت به بیانیه آمانو گفت: برغم تاکید دو پهلوی آمانو در گزارش اخیر، کلیت صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران امر مسلمی است که وی نیز بر آن صحه گذاشته، اصولا ایران حقوقی فراتر از حقوق خود طبق قوانین بین المللی نمی خواهد و صرفا در پی بهره مندی اعاده حقوق مشروع خود بر اساس بند 4 و 6 پیمان (NPT) د رمقابل پایبندی به تعداتش است.

وی در پایان ابراز داشت: ایران ثابت کرده که به دنبال تنش آفرینی و جدل با غرب و آژانس نیست و مسیر هسته ای شدن صلح آمیز خویش را بر اساس قوانین بین المللی پیگیری می کند و به رغم تشدید تحریم ها و جنگ روانی همچنان به عنوان یکی از متعهدین پیمان (NPT) خواهان احقاق حقوق خویش است و البته ایران با توجه به توانایی ها و دانش هسته ای گسترده می تواند غنی سازی با درصد بالاتر را انجام دهد و اعمال تحریم و بکارگیری لحن تند از سوی مقامات غربی مانع این امر مهم نخواهد بود.