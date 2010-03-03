سوء استفاده برخی به نام دفاع از حقوق زنان بانوان ایرانی را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حبیب ارجمندزاده روز چهارشنبه در آیین تجلیل از مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی فعال در ایام هفته زن و دهه مبارک فجر به دفاع نا بجای عده ای درباره حقوق زنان اشاره کرد و افزود: عده ای به اسم اسلام زنان را منزوی و محدود می کنند و حضور آنها را در جامعه نادرست می دانند در حالی که حضور قاعده مند زن می تواند باعث پیشرفت و تعالی بیشتر جامعه در ابعاد مختلف شود.

وی حضور زنان را یک مزیت در عرصه های مختلف عنوان کرد و اظهار داشت: اسلام به هیچ وجه محدود کننده زنان نیست و بیشتر به حفظ جایگاه و شان زن در جامعه می اندیشد.

ارجمندزاده رسالت انسان سازی، مهمترین وظیفه زنان و از موضوعات مهم در جوامع اسلامی دانست و بیان داشت: بانوان جامعه اسلامی به رغم وجود مشکلات بسیار در این مسیر توانسته اند به بهترین نحو، رسالت خویش را به انجام برسانند.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: رسالت زنان تربیت انسانهاست و زنان با تربیت نسلی پویا، با ایمان و متعهد می توانند به نقش خود به بهترین شکل ممکن عمل کنند.

ارجمندزاده یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی را زنده کردن هویت زنان دانست و تاکید کرد: با وقوع انقلاب اسلامی زن از یک ابزار تبلیغی، به یک عنصر تاثیر گذار در جامعه بدل شد.

معاون استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام «اصلاح الگوی مصرف» ادامه داد: زنان به عنوان تاثیر گذار ترین فرد در خانواده می توانند این فرهنگ را در خانواده نهادینه کنند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی نیز گفت: بهترین راه مقابله با فتنه گران، افزایش آگاهی و بصیرت است و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری نیز به دنبال افزایش آگاهی بانوان جامعه است.

اکرم زیب ارزانی خاطرنشان کرد: دشمن با بهره گیری از جنگ روانی و نرم درصدد ایجاد فشار به جامعه است که باید با ارتقاء سطح آگاهی و بینش مردم زمینه آگاهی عموم جامعه را از مسایل مختلف فراهم کنیم.

وی همچنین گفت: اجرای فاز سه طرح آموزشی رحمت، آموزش احکام در مراکز استان و شهرستانها، اجرای طرح آموزشی زوج های جوان و برگزاری کارگاههای آموزشی عفاف و حجاب برای بانوان استان از مهمترین طرح های سال آینده هستند.