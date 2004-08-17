هيات ميانجيگري كنفرانس ملي عراق راهي نجف خواهد شد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه ، شيخ حسين صدر يكي از روحانيون بغداد با اشاره به اين مطلب كه آنها هم اكنون راهي نجف خواهند شد تاييد كرد كه وي نيز اين هيات را همراهي خواهد كرد .



وي تاكيد كرد : اين يك گروه صلح است كه قصد گفتگو و يا قرار دادن شروطي براي مقتدي صدر نداريم .



شيخ حسين صدر افزود : اين هيات حامل پيامي از جانب كنفرانس ملي عراق كه شامل تبديل ارتش المهدي به يك سازمان سياسي ، تخليه حرم شريف امام علي(ع) و دعوت از صدر و طرفداران براي مشاركت در روند سياسي عراق مي باشد براي صدر است .



انتظارمي رفت كه شماري از اعضاي اين هيات شب گذشته وارد نجف شوند اما اين سفر به علت مشكلات امنيتي به تعويق افتاد .



اين روحاني عراقي بدون اشاره به تعداد اين هيات و چگونگي سفر آن به نجف گفت : اين گروه امروز به نجف خواهند رفت .



روز گذشته شركت كنندگان در كنفرانس ملي عراق كه امروز سومين روز آن به پايان رسيد اظهار خوشبيني كردند كه آنها خواهند توانست مقتدي صدر را براي ترك حرم امام علي(ع) متقاعد كنند .





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