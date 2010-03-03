هفت درصد از جامعه عشایری کشور در خراسان جنوبی هستند

غلامحسین افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، به وجود 15 هزار و 153 خانوار عشایر در استان اشاره کرد و افزود: عشایر خراسان جنوبی هفت درصد جمعیت عشایر کل کشور را به خود اختصاص دادند.

وی جمعیت عشایر خراسان جنوبی را بالغ بر 80 هزار و 166 نفر عنوان کرد و بیان داشت: این تعداد 13 درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند.

افضلی با بیان اینکه عشایر خراسان جنوبی در حال حاضر دارای یک میلون و 200 هزار واحد دامی هستند، تصریح کرد: این میزان 34 درصد دام استان را تشکیل می دهد.

وی با اشاره به اینکه عشایر استان نه تنها مصارف غذایی خود را به طور مستقل تامین می کنند، اظهار داشت: این افراد توان عرضه محصولاتی مانند تخم مرغ، پشم، گوشت، صنایع دستی، روغن حیوانی و.. با کیفیت بالا به شهرنشینان را دارند.

وی بیان کرد: جامعه عشایری خراسان جنوبی در سال گذشته بالغ بر 13 هزار و 500 تن شیر، سه هزار و 520 تن گوشت و 665 تن پشم، کرک و مو به بازار مصرف استان عرضه کردند.

افضلی احداث انبار ذخیره علوفه، تجهیز چاه های آب شرب، پیگیری احداث واحدهای مسکونی مقاوم در شهرک های عشایری، نگهداری ایلراهها، بهسازی و مرمت چشمه و قنوات و... را از جمله خدمات انجام شده در بخش عمران برشمرد.

وی تعداد کانون های توسعه هدایتی در سطح استان را هفت کانون اعلام کرد و افزود: هم اکنون 74 کانون خودجوش در سطح استان فعال می باشد.

افضلی ادامه داد: با توجه به اینکه عشایر در ییلاق و قشلاق نیازمند ارائه خدمات مختلفی هستند چنانچه برایشان مهیا نشود مجبور به حرکت به سمت تهیه و تدارک نیازمندیها هستند.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: به منظور جلوگیری از پراکندگی و از کارافتادگی عشایر استان با استفاده از این طرح در قالب گازرسانی، نفت رسانی و آبرسانی به عشایر خدمات رسانی می شود.