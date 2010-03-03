موساد اقدامات تروریستی خود را در دیگر کشورها از دهه 70 آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، موساد اقامات تروریستی خود را با انجام عملیات های تروریستی در بیروت، رم، آتن و بسیاری از شهرهای کشورهای مختلف از دهه 1970 آغاز کرد.

این روزنامه در ادامه می نویسد : البته ماموران موساد در ترور افراد مختلف اشتباهاتی را نیز مرتکب شده اند که یکی از آنها مربوط به ترور یک تبعه الجزایری در نروژ در سال 1973 بود که وی را به گمان اینکه یک فعال فلسطینی است ترور کردند.

نیویورک تایمز بر همین اساس در ادامه می نویسد : از همین رو نمی توان به طور صد در صد گفت که ماموران موساد در ترور المبحوح موفق بوده اند زیرا اقدامات پلیس دبی هم اکنون تبدیل به عاملی برای دردسر مقامات تل آویو شده است. عاملان این ترور از پاسپورت کشورهای دیگر استفاده کرده و اشتباهاتی را مرتکب شده اند که مقامات اسرائیل را مجبور به انجام تحقیقات در این رابطه کرده است.

این روزنامه در ادامه می نویسد : با توجه به اینکه در فاصله چند روز پس از انجام این ترور، پلیس دبی توانست با بررسی تصاویر ویدیوئی موجود در هتل، افراد دخیل در این عملیات را شناسایی و نام 26 نفر را به عنوان متهمان این پرونده اعلام کند نشان می دهد موساد به طور صد در صد در این عملیات موفق نبوده است.