تلفات انفجارهای زنجیره ای بعقوبه به 27 کشته و 42 زخمی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، انفجارهای زنجیره ای صبح امروز در شهر بعقوبه عراق (در شمال شرقی بغداد) با انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یک مرکز پلیس آغاز شد، سپس یک خودروی دیگر در نزدیکی شورای استانداری شهر منفجر شد.

بر این اساس، در انفجار سوم یک شخص انتحاری خود را در کنار بیمارستان اصلی شهر بعقوبه منفجر کرد و در انفجار چهارم یک خودروی بمب گذاری شده دیگر در نزدیکی مرکز امدادرسانی شهر بعقوبه منفجر شده است.

بنابر این گزارش، شمار تلفات این انفجارهای تروریستی در شهر بعقوبه عراق تاکنون به 27 کشته و 42 زخمی رسیده است.

در حالی که گفته می شود در بین کشته شدگان این حملات تروریستی نیروهای امنیتی عراق نیز وجود دارند، منابع خبری پیش بینی کردند تلفات این انفجارها از شمار کنونی فراتر هم برود.

پیش از این، "صفا حسین" مشاور امنیت ملی عراق درباره سوء استفاده القاعده از شکاف امنیتی ایجاد شده در زمان انتخابات پارلمانی و بعد از آن هشدار داده بود.

انتخابات پارلمانی عراق هفتم مارس (16 اسفندماه) برگزار می شود.