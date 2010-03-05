امیر عبدالحسینی دبیر آرت‌اکسپوی 88 در مورد ثابت شدن زمان و مکان برگزاری این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: از این پس اکسپوی تهران هر سال به صورت ثابت همزمان با جشنواره هنرهای تجسمی فجر در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

او همچنین از برگزاری سالانه اکسپو در کیش خبر داد: برگزاری دو اکسپوی رسمی در هر سال، یکی در تهران و دیگری در کیش در دستور کار سازمان اکسپو قرار دارد.

عبدالحسنی همچنین پیگیری مصوبات بودجه‌ای از مجلس و هیأت دولت، نظارت و صدور مجوز اکسپوهای داخلی، کارشناسی و قیمت‌گذاری آثار هنری، صدور شناسنامه هنری آثار، تلاش در جهت رونق اقتصاد هنرهای تجسمی و ترویج فرهنگ خرید و فروش آثار هنری را از مهم‌ترین وظایف سازمان خصوصی اکسپو برشمرد.

نمایشگاه بزرگ آثار هنری تهران (آرت اکسپو 88) با فروشی معادل 324 میلیون و 700 هزار تومان دهم اسفند به اتمام رسید.

