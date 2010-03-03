ترانزیت 377 هزار تن کالای نفتی از بندر امام خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خجسته با بیان اینکه بندر امام خمینی (ره) با برخورداری از پایانه مجهز کانتینری از ظرفیت جابه جایی سالانه 700 هزار (TEU) کانتینر برخوردار است، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون تخلیه و بارگیری کانتینر در این مجتمع بندری با رشد 47 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 106 هزار و 927 (TEU) کانتینر افزایش یافته که 54 هزار و 355 (TEU) کانتینر آن مربوط به تخلیه و تعداد 52 هزار و 572 (TEU) کانتینر مربوط به بارگیری است.

این مقام مسئول در خصوص تجهیزات ویژه تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر امام خمینی (ره) اظهار داشت: این بندر دارای 4 دستگاه کنتری کرین، 5 پست اسکله اختصاصی، یک باب انبار CFS، 16 هکتار محوطه کانتینری، 3 هکتار محوطه بارانداز و سایر تجهیزات تخصصی تخلیه و بارگیری کانتینر است.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در ادامه با اشاره به افزایش 84 درصدی ترانزیت کالاهای نفتی از بندر امام خمینی(ره) نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، خاطر نشان کرد: در 11 ماهه نخست امسال بیش از 377 هزار تن کالای نفتی از بندر امام خمینی(ره) به سایر کشورها ترانزیت شده است.

وی با تاکید بر امنیت بالای ترانزیت کالاهای عراقی از طریق بندر امام خمینی در خصوص مزیتهای ترانزیت کالا از این بندر، به توانایی پذیرش کشتیهای 100 هزار تنی آماده شدن اسکله های مناسب برای پذیرش کشتی های 150 هزار تنی، نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)، قابلیت تخلیه و بارگیری کشتی های کانتینری نسل چهارم، امکان واگذاری، اجاره زمین و انبار، تجهیزات، امکانات خدماتی و رفاهی به مؤسسات داخلی و خارجی برای مشارکت و سرمایه گذاری، امکان حمل یکسره، مستقیم کالا بین کشتی ها و مهمترین مراکز تجاری و صنعتی ایران با کشورهای همسایه اشاره کرد.