تيم فوتبال ذوب آهن فردا به مصاف يك تيم تركيه اي مي رود

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان كه روزيكشنبه هفته جاري تهران را به مقصد آنكارا ترك كرده بود، دركمپ پارك ملي اين اطراف شهر اردوي تداركاتي خود را برپا كرده است. اين تيم روزانه دو جلسه تمرين را زيرنظرمحمد رضا كربكندي سرمربي خود پشت سرمي گذارد. ذوبي ها امروز صبح نيز تمرين سنگيني را برگزاركردند كه بعلت فشارزياد تمرينات بدنسازي وبه تشخيص كادرفني بازيكنان بعدازظهر را به استراحت پرداختند.

كمپ محل اقامت ذوبي ها درميان جنگلي سر سبزقراردارد كه علاوه بر اين تيم، صباباتري ايران، يك تيم چيني ويك تيم اماراتي نيزدراين كمپ اقامت دارند.

تيم فوتبال ذوب آهن پس ازپشت سر گذاشتن چند جلسه تمريني عصر فردا د اولين ديدار تداركاتي خود به مصاف تيم دسته دومي تركيه خواهد رفت كه به تازگي ازليگ برتربه دسته دوم سقوط كرده است. ذوب آهن دراين سفربازيكنان تازه وارد خود يعني محمد منصوري ، فرازفاطمي وعبدالله قوسي را نيزبه همراه دارد.