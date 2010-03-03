عضویت شش هزار کردستانی در جمعیت داوطلبان هلال احمر استان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید رحیم محمدی صبح امروز چهارشنبه در همایش تجلیل از خیرین و داوطلبان نمونه استان کردستان اظهار داشت: با توجه به داشتن حس همکاری و نوع دوستی در میان مردم استان کردستان، در حال حاضر بیش از شش هزار نفر در قالب جمعیت داوطلبان در این استان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: میزان استقبال اقشار مختلف مردم برای عضویت در جمعیت داوطلبان استان کردستان بسیار خوب بوده و به لحاظ میزان عضویت و همچنین خدمات ارائه شده کردستان یکی از استانهای برتر کشور به شمار می رود که امیدواریم در آینده نیز این روند همچنان ادامه داشته باشد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان با اشاره به اینکه این تعداد عضو جمعیت داوطلب هلال احمر در قالب چهار گروه مختلف ساماندهی و به فعالیت می پردازند، عنوان کرد: اعضاء داوطلبان در گروه های مهارت، حمایت، هدایت و مشارکت ساماندهی شده و در فعالیتها و مناسبت های مختلف به مردم و اقشار نیازمند خدمت ارائه می کنند.

محمدی افزود: طی انتشار 45 فراخوان عمومی و اختصاصی این تعداد از مردم استان کردستان به عضویت جمعیت داوطلبان هلال احمر درآمده و در سالجاری نیز با با توجه به اعلام فراخوان جدید تعدادی دیگر از شهروندان کردستان به عنوان داوطلب عضو جمعیت هلال احمر این استان شده اند.

وی گفت: در طول سالجاری بیش از 23 هزار ساعت خدمات متنوع توسط اعضاء داوطلب جمعیت هلال احمر استان کردستان و در بخشهای مختلف به مردم ارائه شده است که این میزان در مقایسه با مدت سال گذشته با افزایش چشمگیری مواجه شده است و پیش بینی ما این است که با توجه به توسعه و تجهیز امکانات و زیرساختهای لازم این میزان خدمت رسانی در سال آینده نیز با رشد بیشتری مواجه شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان خاطرنشان کرد: خدمات رفاهی، حمایتهای داوطلبانه، پرداخت وجه نقد به نیازمندان و داوطلبان، برگزاری طرحهای مختلف در مناسبتهای ملی و مذهبی از جمله فعالیتها و اقدامات داوطلبان هلال احمر استان کردستان در سالجاری به شمار می رود.

در ادامه این همایش که با حضور نماینده مقام معظم رهبری در منطقه کردستان، جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان و منتخبین اعضاء جمعیت هلال احمر کردستان حضور داشتند، از 31 داوطلب و خیر نمونه عضو جمعیت هلال احمر استان با اهداء لوح تقدیر و وجه نقد تجلیل به عمل آمد.