باید مراقب کمکهای خیریه خارجی بود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، آیت الله سید موسی موسوی روز چهارشنبه در همایش استانی تجلیل از خیرین و داوطلبین نمونه استان کردستان اظهار داشت: امروز کشورهای غربی به ویژه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در پوشش نهادهای خیریه و کمک رسان به دنبال جاسوسی و اقدامات خرابکارانه در کشورهای منطقه هستند.

وی ادامه داد: بسیاری از نهادها و مجامع جهانی و بین المللی که در راستای ارائه خدمات رایگان به مردم در صورت بروز حوادث و اتفاقات مختلف راه اندازی و تاسیس شده اند، در اختیار کشورهای مستکبر به ویژه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی بوده و با سوء استفاده از این موضوع به دنبال جاسوسی در کشورهای منطقه می باشند.

نماینده مقام معظم رهبری در منطقه کردستان با اشاره به حوادث و رویدادهای اخیر بعد از زلزله کشور هائیتی عنوان کرد: نمونه عینی اقدامات نامناسب کشورهای غربی به ویژه آمریکا در جریان زلزله اخیر در هائیتی مشخص شد که افراد وابسته به این کشور به اقدامات مختلف و ضد بشری در جریان این رویداد روی آورده و به بهانه کمک به مردم به دنبال فعالیتهای دیگری بودند.

موسوی بیان داشت: در حال حاضر جمعیت هلال احمر در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سازمان مهم و غیردولتی و با مشارکت گسترده مردمی در حوادث و اتفاقات مختلف در کشور و حتی در دیگر کشورهای جهان حضوری قابل توجه داشته و مایه افتخار کشورمان در عرصه های بین المللی است.

وی فعالیت در جمعیت هلال احمر و آن هم به عنوان داوطلب را بسیار شیرین و ارزشمند توصیف کرد و یادآور شد: با توجه به میزان استقال و همکاری مردم استان کردستان با جمعیت هلال احمر باید زیرساختهای لازم و امکانات مورد نیاز را برای استفاده بهینه از این حضور در عرصه های مختلف فراهم کرد.

نماینده مقام معظم رهبری در ادامه صحبتهای خود به ایام هفته وحدت اشاره نمود و خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از برنامه های اصلی دشمن در میان ملتهای مسلمان دامن زدن به تفرقه و ایجاد اختلاف است که امیدواریم همه ملتهای مسلمان جهان و با الگو گرفتن از نظام مقدس جمهوری اسلامی به دنبال تحکیم هر چه بیشتر پایه های وحدت در جامعه باشند.

در ادامه این همایش که با حضور رئیس جمعیت داوطلبان هلال احمر کشور، جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان و منتخبین اعضاء جمعیت هلال احمر کردستان حضور داشتند، از 31 داوطلب و خیر نمونه عضو جمعیت هلال احمر استان با اهداء لوح تقدیر و وجه نقد تجلیل به عمل آمد.