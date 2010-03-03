235 هزار بن غیرنقدی بین اقشار کم درآمد خراسان جنوبی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حبیب شکرابی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به این ارزش هر قطعه بن 400 هزار ریال است، بیان داشت: ارزش ریالی 235 هزار قطعه بن 94 میلیارد ریال می باشد.

وی تعداد خانوار های تحت حمایت این نهاد را نزدیک به 35 هزار و 193 خانوار اعلام کرد و افزود: این تعداد 86 هزار و 161 نفر را شامل می شود که نسبت به سال قبل حدود دو هزار نفر از آمار افراد تحت حمایت کم شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه این اداره در حال حاضر پشت نوبتی برای حمایت در استان ندارد، بیان داشت: اجرای طرح های اشتغالزایی و خود کفایی در استان باعث شده تا برخی از خانوارهای تحت حمایت این نهاد خودکفا شوند.

شکرابی با اشاره به اینکه 19 هزار و 59 خانوار از مددجویان کمیته امداد در طرح شهید رجایی می باشند، افزود: حدود40 هزار نفر از افراد تحت پوشش این طرح را سالمندان شامل می شود.

وی در خصوص طرح مددجویان عادی این نهاد نیز اظهارداشت: امسال نزدیک به 16 هزار و 134 خانوار و 43 هزار و 492 نفر از این طرح بهره‌ مند شده ‌اند.

شکرابی ادامه داد: نزدیک به 14 هزار و 750 خانوار در قالب 45 هزار و663 نفر به طور موردی به کمیته امداد مراجعه کرده که مبلغی بالغ بر هشت میلیارد و 773 میلیون ریال به آنها کمک شده است.

وی از پرداخت اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 10 میلیون ریال برای پوشاک دانش‌ آموزان نیازمند در استان توسط این نهاد خبر داد و تصریح کرد: در این طرح نزدیک به 14 هزار دانش‌آموز در بحث پوشاک کمک شده است.

شکرابی به برگزاری جشن نیکوکاری در 20 اسفند اشاره کرد و گفت: نزدیک به 200 پایگاه ثابت و 21 پایگاه سیار برای جمع ‌آوری کمک‌های مردمی در سطح استان دایر خواهد شد.