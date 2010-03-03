به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاعرسانی آیت الله لطف الله صافی اعلام کرد: سامانه نظرخواهی دفتر ایشان به شماره 7484667 با پیش شماره 0251 است که این سامانه آماده دریافت نظرات و پیامهای کلیه علاقمندان است.
همچنین سامانه صندوق صوتی اعلام شماره تلفن همراه جهت عضویت در سامانهی پیام کوتاه به شماره 7484666 با پیش شماره 0251 است.
در ادامه اطلاعیه دفتر این مرجع تقلید آمده است: سامانه پیام کوتاه دفتر آیت الله صافی به شماره 30007650007479 برای کلیه اعضاء پیامها مناسبتی، احکام و مسائل شرعی روز، احادیث و سخنان ائمه (علیهم السلام)، منتخبی از اخبار و برنامههای دفتر را ارسال خواهد کرد.
علاقمندان میتوانند جهت عضویت، شماره تلفن همراه خود را به یکی از طرق زیر به این پایگاه اعلام نمایند.
1- ارسال یک پیامک بدون متن به شماره 30007650007479
2- تماس با صندوق پستی صوتی به شماره 7484666 و اعلام شماره تلفن همراه خود.
3- ارسال شماره تلفن همراه خود به آدرس ایمیل این پایگاه saafi@saafi.net
لازم به توضیح است که ذکر نام و نام خانوادگی، شغل و تحصیلات، پایگاه را در طبقهبندی مناسب و ارسال پیامکهای مرتبط یاری خواهد کرد.
در آستانه میلاد پیامبر(ص)؛
سامانههای پیام کوتاه و اطلاع رسانی دفتر آیت الله صافی گلپایگانی افتتاح شد
قم - خبرگزاری مهر: در آستانه 17ربیع الاول، خجسته سالروز میلاد حضرت خاتم الانبیاء(ص)، و امام جعفر صادق(ع)، سامانههای پیام کوتاه و اطلاع رسانی دفتر آیت الله صافی گلپایگانی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاعرسانی آیت الله لطف الله صافی اعلام کرد: سامانه نظرخواهی دفتر ایشان به شماره 7484667 با پیش شماره 0251 است که این سامانه آماده دریافت نظرات و پیامهای کلیه علاقمندان است.
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