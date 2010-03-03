اسامی داوران اعلام شد / رفیعی و قهرمانی داوران استقلال و پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان لیگ برتر برنامه بازیها و اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و هشتم نهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه 14 اسفندماه:

* پرسپولیس - فولاد خوزستان - ساعت 17:10 - ورزشگاه آزادی

- داور: محمود رفیعی کمکها: رضا سخندان - حمید غمزه

* استقلال اهواز - استقلال تهران - ساعت 14:45 - ورزشگاه تختی اهواز

- داور : محسن قهرمانی کمکها: مرتضی کریمی و محسن فریمانی

* پاس همدان - پیکان قزوین - ساعت 15 - ورزشگاه قدس همدان

- داور: البرز حاجی پورکمکها: کیانوش داود زاده - سخاوت سلیمان نژاد

* ذوب آهن اصفهان - شاهین بوشهر- ساعت 15:30 - ورزشگاه فولاد شهر

- داور: سعید مظفری زاده کمکها: سعیدعلی نژادیان - عباس انتظاری

* تراکتورسازی تبریز- سپاهان اصفهان - ساعت 15:30 - ورزشگاه یادگار امام

- داور: یداله جهانبازی کمکها: داود رفعتی و صادق نوری

* مس کرمان - مقاومت شهید سپاسی - ساعت 15:30 - ورزشگاه شهید باهنرکرمان

- داور: خداداد افشاریان کمکها: غلام آموزگار - حسین طالقانی

شنبه 15 اسفندماه :

* استیل آذین تهران - سایپا کرج - ساعت 15:30 - ورزشگاه اکباتان تهران

- داور: مسعود مرادی کمکها: جواد تقی پور- حسن یوسفی

* صبای قم - راه آهن شهرری- ساعت 15:30 - ورزشگاه یادگار امام قم

داور: علیرضا فغانی کمکها: رسول فروغی - محمدرضا ابوالفضلی

* ابومسلم مشهد - ملوان بندرانزلی- ساعت:15:30 - ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

- داور: تورج حق وردی کمکها: بهروز برون - سجاد طوری