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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۵

پس از سقوط دولت؛

انتخابات عمومی هلند امروز برگزار می شود

انتخابات عمومی هلند امروز برگزار می شود

حدود 12 میلیون هندی امروز چهارشنبه 10 روز پس از فروپاشی دولت هلند برای شرکت در انتخابات عمومی به پای صندوق های رای می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، امروز چهارشنبه حدود 12 میلیون نفر از 16.5 میلیون هلندی برای شرکت در انتخابات عمومی ثبت نام کردند. انتخابات از ساعت 6:30 صبح به وقت گرینویچ آغاز شده و تا ساعت 20 ادامه دارد.

همچنین در پی سقوط دولت هلند پس از مشاجره درباره افزایش مدت زمان حضور نظامیان این کشور در افغانستان، نهم ژوئن (19 خرداد) به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام انتخاب شده است.

جان پیتر بالکنده نخست وزیر هلند پیشتر اعلام کرده بود که دومین حزب بزرگ موجود در دولت ائتلافی ( حزب کارگر ) از ادامه ائتلاف انصراف داده و همین امر موجب سقوط دولت ( اتحاد دموکرات مسیحی ) این کشور شده است.

کد مطلب 1044992

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