پهلوانان نامی کردستان مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صبح امروز چهارشنبه و به مناسب ایام هفته وحدت مراسمی در زورخانه پهلوان نادر برگزار و طی آن که با حضور جمعی از مسئولین ادارات و سازمانهای دولتی استان همراه بود، از پهلوانان و چهره های برتر ورزشهای زورخانه ای و پهلوانی استان کردستان تجلیل و تقدیر شد.

رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان کردستان در ابتدای این مراسم اظهار داشت: ورزشهای باستانی و زورخانه ای همواره با جوانمردی و اخلاق همراه بوده و به همین دلیل اهمیت و توجه به این رشته ورزشی در کشور به ویژه در استان کردستان خاص و ویژه بوده است.

خسرو ساکی عنوان کرد: استان کردستان به دلیل شرایط مختلف یکی از استانهای ویژه کشور در عرصه ورزشهای زورخانه ای و پهلوانی بوده و از گذشته دور تاکنون و همواره پهلوانانی از این استان در رقابتهای کشوری به موفقیتهای بسیاری دست یافته اند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این مراسم بیان داشت: تجلیل و تکریم از افراد برتر و پهلوانان نامی استان کردستان در راستای الگوسازی برای نسل جوان و همچنین ترویج اخلاق و معنویت بیشتر در فضای عمومی به ویژه در گود زورخانه های استان می باشد.

رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان کردستان عنوان کرد: خوشبختانه در طول چند سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در عرصه های مختلف برای توسعه و ترویج این رشته ورزشی در استان کردستان صورت گرفته و میزان حضور نوجوانان و جوانان در زورخانه های استان بیش از دو برابر شده است.

در ادامه این مراسم که با اجرای حرکات ورزشهای زورخانه ای و همچنین برگزاری مولودی خوانی به مناسبت ایام هفته وحدت و میلاد حضرت محمد (ص) همراه بود، از چهره های برتر و پهلوانان نامی استان کردستان هم تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم از صالح سید الشهدایی، عزت الله جهانگیری، عبدالله طیری، علی ایلان پور، علی پیشوا، جلال پدیدار، فرزاد هلالی و پیمان محمدی به عنوان پهلوانان کردستانی تجلیل و تقدیر شد و در ادامه نیز نوجوانان و جوانان استان که در رقابتهای کشوری به مقامهای برتر رسیده بودند نیز تقدیر به عمل آمد.