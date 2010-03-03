برگزاری نخستین جشنواره تئاتر و سرود کمیته امداد گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این جشنواره چهار روزه 17 اثر نمایشی و سرود از جوانان و نوجوانان تحت حمایت کمیته امداد سراسر استان گیلان ارائه می شود که آثار برتر انتخاب و معرفی خواهد شد.

دبیر این جشنواره گفت: از 30 گروه نمایشی و شرکت کننده دراین جشنواره هشت اثر نمایشی خاک عطشناک، دستهای سرخ، نجواهای دختر ترسا، غریب کوفه، باد سرخ، مسافران، آزاد چون کبوتر و فراتراز عشق به عنوان آثار منتخب به نمایش گذاشته می شوند.

احمد باشلقی هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی و پرورش استعداد های هنری جوانان و نوجوانان عضو کانونهای پیرو ولایت کمیته امداد عنوان کرد.

وی ادامه داد: آثار برتر این جشنواره مجوز حضور در جشنواره کشوری کمیته امداد را دریافت می کنند.