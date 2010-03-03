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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۳

برگزاری نخستین جشنواره تئاتر و سرود کمیته امداد گیلان

برگزاری نخستین جشنواره تئاتر و سرود کمیته امداد گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: نخستین جشنواره تئاتر و سرود کانونهای فرهنگی کمیته امداد استان گیلان با عنوان پیرو ولایت ظهر چهارشنبه در رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این جشنواره چهار روزه 17 اثر نمایشی و سرود از جوانان و نوجوانان تحت حمایت کمیته امداد سراسر استان گیلان ارائه می شود که آثار برتر انتخاب و معرفی خواهد شد.

دبیر این جشنواره  گفت: از 30 گروه نمایشی و شرکت کننده دراین جشنواره هشت اثر نمایشی خاک عطشناک، دستهای سرخ، نجواهای دختر ترسا، غریب کوفه، باد سرخ، مسافران، آزاد چون کبوتر و فراتراز عشق به عنوان آثار منتخب به نمایش گذاشته می شوند.

احمد باشلقی هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی و پرورش استعداد های هنری جوانان و نوجوانان عضو کانونهای پیرو ولایت کمیته امداد عنوان کرد.  

وی ادامه داد:  آثار برتر این جشنواره مجوز حضور در جشنواره کشوری کمیته امداد را دریافت می کنند.
کد مطلب 1044995

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