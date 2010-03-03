مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، وی پیش از این سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی و مدیر کل کتابخانه های عمومی این استان بود که اینک با حفظ سمت مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان نیز منصوب شده است.

مدیریت از ارکان اساسی هر نهادی محسوب می ‌شود و خط‌ مشی هر ارگانی را مدیر آن مشخص می‌ کند و این مسئله هنگامی که برای یک اداره کل مطرح باشد جنبه حیاتی‌ تری پیدا می‌کند، با این ‌حال ما در استان خراسان جنوبی حدود پنج ماه شاهد این مسئله بودیم، که بعضی از پست ‌های مهم استان پس از چند ماه که از رفتن مدیر سابق آن می ‌گذرد خالی مانده است.