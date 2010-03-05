دیپلماسی ایران نوعی روش پارتیزانی است/ حذف اسرائیل در خاورمیانه اسلامی

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرازی از بیانات مقام معظم رهبری درخصوص لزوم تشکیل خاورمیانه اسلامی، اظهار داشت: مختصات خاورمیانه اسلامی را می توان درچند شاخص کلی مورد ارزیابی قرار داد.

وی دربیان مختصات خاورمیانه اسلامی، عنوان کرد: اولین شاخص درتشکیل خاورمیانه اسلامی حذف اسرائیل است بطوریکه یک دولت مستقل فلسطینی با ائتلاف ادیان و فرق مختلف در آن بوسیله برگزاری یک رفراندوم آزاد تشکیل شود.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی در ادامه داشتن پیمان دفاعی مشترک میان کشورهای خاورمیانه اسلامی را از دیگر شاخصهای خاورمیانه اسلامی برشمرد وافزود: باید دربین کشورهای خاورمیانه اسلامی اختلافی بین ادیان مختلف این کشورها اعم از مسلمانان، مسیحیان ویهودیان وهمچنین فرق مختلف وجود نداشته باشد وهمزیستی مسالمت آمیزی بین آنان برقرار باشد.

این عضو ارشد حزب موتلفه افزود: کشورهای موجود درخاورمیانه اسلامی باید ازمدیریت واحد برخوردار باشند وضدیت با استکبار و یا استکبار ستیزی نیز باید از جمله شاخص های مهم تشکیل خاورمیانه اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد: دیپلماسی که جمهوری اسلامی ایران دنبال می کند خارج از چارچوب شاخصهای دیپلماتیک تدوین شده توسط غربیهاست واز محدودیت ها وانضباط سلطه گرانه غرب برخوردار نیست، بلکه نوعی روش پارتیزانی در دیپلماسی است که در برابر آن دشمن سرگردان و ناکارآمد می شود و نمی تواند بر اساس فرمولهای معمولی دیپلماسی بین المللی با آن به مقابله بپردازد.

به گفته ترقی دیپلماسی جمهوری اسلامی، دیپلماسی مبتنی بر اصل غافلگیری دشمن است بطوریکه این دیپلماسی از مسیرهای عادی وخطوط ترسیم شده دیپلماسی جهانی کمتر عبور می کند و از مسیرهایی عبور می کند که دستش برای دشمن رو نشود و دشمن نتواند عقبه وآینده این دیپلماسی را پیش بینی نماید.

وی با بیان اینکه غرب تمام همت خود را در حفظ اسرائیل در خاورمیانه جدید بکارگرفته است به گونه ای که این دولت جعلی را در منطقه محور قرار دهد، گفت: طبیعتا وقتی در خاورمیانه اسلامی چنین چیزی وجود ندارد کاملا مشخص است که نقطه تقابل "خاورمیانه اسلامی" با "خاورمیانه جدید" به رسمیت شناختن اسرائیل است.