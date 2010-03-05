به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که پخش ان برعهده هدایت فیلم است بعد از فیلم "طلا و مس" همایون اسعدیان در گروه سینمایی آزادی به روی پرده می رود. البته فیلم "تهران، طهران" نیز در همین گروه عید اکران عمومی می‌شود.

"چهل سالگی" براساس فیلمنامه‌ای نوشته مصطفی رستگاری ساخته شده که اقتباسی آزاد از داستانی به همین نام نوشته ناهید طباطبایی است. عزت‌الله انتظامی، لیلا حاتمی و محمدرضا فروتن بازیگران آن هستند.

دیگرعوامل این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: ع. رئیسیان، مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، طراح صحنه و لباس: ایرج رامین‌فر، طراح چهره‌پردازی: عبدالله اسکندری،تدوین :هایده صفی یاری ، صدابردار: نظام‌الدین کیایی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: کاوه سجادی‌حسینی، مدیر تولید: هایده قریشی، موسیقی: کریستف رضاعی، عکاس: رامتین فیروزیان.

"چهل سالگی" در بخش مسابقه بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و جایزه ویژه هیئت داوران را از ان خود کرد. علیرضا رئیسیان به عنوان کارگردان فیلم‌های سینمایی "سفر"، "ریحانه"، "ایستگاه متروک" و "پرونده هاوانا" را در کارنامه دارد.

