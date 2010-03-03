همایش حفاظت از منابع آب در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان چهار محال و بختیاری ظهر چهارشنبه در این همایش با بیان اینکه امروزه آب حیاتی ترین منابع در امر توسعه پایدار در سراسر جهان است اظهار داشت: امروزه کمبود آب در جهان موجب شده است که چالش کمبود آب در ابعاد زندگی انسان به چشم آید.

فرج الله صیادی با بیان اینکه با اعمال مدیریت کارآمد و بهره برداری بهینه از منابع موجب می شود تا دسترسی به منابع دوچندان شود، بیان داشت: فرهنگ استفاده بهینه در بین مردم نهادینه شود و با اعمال مدیریتی و راهکار های علمی و پژوهشی قسمتی از بارشها جبران شده است که این میزان جبران برای استان که در سال های آتی دچار خشکسالی هیدرولوژیکی می شود کافی نیست.

صیادی با اشاره به اینکه در این استان تغییرات اقلیمی وجود دارد اذعان داشت: سیاست های مسئولین استان در این زمینه مهار آب های سطحی و توسعه مخازن آب در نتیجه ایجاد توسعه پایدار و اشتغال است.

وی با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی تاثیر عمیقی بر زندگی انسان ها دارد و در حقیقت آب و هوا و اقلیم بخشی از زندگی روزمره بشر است، تصریح کرد: این دو نقش مهم و تاثیر گذاری در کنترل سلامتی، تولیدات مواد غذایی و بهبود زندگی بشر داشته است.

صیادی با بیان اینکه بارش های امسال در استان نسبت به سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است خاطر نشان کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی افزایش دما و پتانسیل تبخیر و تعرق افزایش یافته و دبی و اوج هیدروگراف روان آب از بهار به سمت زمستان شیفت پیدا کرده است.

همچنین در این همایش رئیس مرکز تحقیات منابع آب استان چهار محال و بختیاری بیان داشت: خشکسالی یک پدیده خزشی است و قابل پیش بینی است و این استان با توجه به بارش های امسال از بحران خشکسالی رها نمی شود بلکه با یک خشکسالی هیدرولوژیکی مواجه خواهد شد.

صمدی افزود: با کاهش بارندگی و ایجاد خشکسالی کشاورزان استان دچار مشکل خواهند شد و اثرات خشکسالی از بلایی که بیش از سایر بلایای طبیعی می طلبد که مدیریت شود.

وی با بیان اینکه خشکسالی در استان گسترده شده است و باید این بحران مدیریت شود، اذعان داشت: بیشترین مدیریت باید در امر کشاورزی و تغییر الگوکشت کشاورزان استان صورت گیرد.

صمدی با بیان اینکه در این استان یک مهمان ناخوانده 15 ساله بود که طرح تونل سوم است، بیان داشت: این تونل موجبات به وجود امدن اثرات منفی و اجتماعی مردم منطقه شده است.

وی با بیان اینکه با ایجاد گلخانه ها در مناطق رطوبتی استان می توان در زمینه مصرف آب کشاورزی مدیریتی را در این زمینه داشته باشد اذعان داشت: در طرح ایجاد گلخانه ها باتوجه به اینکه این استان یک استان محروم است باید در زمینه مکانیزم کردن گلخانه در خصوص گاز به کشاورزان سوبسیت داده شود.

وی بیان داشت: کاهش برداشت آب از آبخوان ها،اجرای طرح تغذیه مصنوعی دست های بالا بیلان منفی آب، ایجاد باغات و توسعه در امر آبخیزداری با توجه به شیب زیاد، وجود سد های مخزنی و رعایت معیار جهانی در اجرای طرحهای انتقال آب بین حوضه ای از جمله مواردی است که باید در زمینه مدیریت آب استان صورت گیرد تا در سالهای آینده با مشکل کمتری مواجعه شویم.

وی یاد آور شد: برای توسعه آبخیزداری و توسعه باغات نیاز به بودجه 70 میلیارد تومانی است که با بودجه های استانی این طرح در استان اجرایی نخواهد شد و این بودجه یک عزم ملی نیاز دارد زیرا آبخیزداری مملکت داری است و از بین رفتن آبخیزداری یک تهدید ملی است.

مدیر امور زمین شناسای مهندسی، مخاطرات و زیست محیطی سازمان زمنین شناسای کشور در این همایش بیان داشت: کمبود های آب مخاطراتی عمده ی در زمین لرزه، خشکسالی، فرو نشست زمین، سیل و زمین لغزش در کشور به وجود آرده است.

بلورچی با بیان اینکه در 30 سال گذشته تنها سه استان سیل خیز در کشوروجود داشته است، بیان داشت: در حال حاضر 30 استان کشور جز سیل خیز ترین استان ها هستند و عمده دلیل سیل خیز بودن سی استان تجاوز بیش از حد به حریم رودخانه ها و... است.

وی با بیان اینکه با کم شدن آب در کشور استفاده از آب های زیر زمینی در کشور بیش از حد شده است بیان داشت: برداشت از اب های زیر زمین را باید همانند معدن کاری در نظر بگیریم.

بلورچی با بیان اینکه آب زیر زمینی در حال حاضر در کشور بزرگترین معدن در کشور است تصریح کرد: باید در کشور برداشت آب های زیر زمینی بخه متخصص واگذار شود و استفاده آب در زمینه مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه برای تاخصیص آب نباید نقطه ای و محلی نگاه کرد، یادآور شد: برای تاخصیص آب باید متناسب با محل و بر وضعیت ملی نگاه کرد باید جهانی نگاه کرد و ملی عمل کرد.

بلورچی با بیان اینکه تعداد محدوده مطالعاتی 609 مورد در کشوراست، بیان داشت: تعداد محدوده مطالعاتی ممنوعه بحرانی 61 مورد ،ممنوعه عادی 183 مورد و تعداد محدوده مطالعاتی ازاد 360 مورد در کشور است.

وی با بیان اینکه استفاده بی رویه از آبهای زیر زمین فرونشست را دنبال دارد، بیان داشت: پدیدیه فرو نشست یک اتفاق بدون بازگشت است و همانند یک سرطان خاموش عمل می کند و ازآن به عنوان یک زلزله خاموش یاد کردن درست نیست زیرا زلزله قابل برگشت است اما فرونشست قابل برگشت نیست سیر تحول مرگ ابخوان ها در کشور آغاز شده است.



وی خاطر نشان کرد: سه روش در مورد مبارزه با فرو نشست وجود دارد یک سیستم موقعیت یاب جهانی (جی پی اس)

ترازیاب خطی و تداخل سنجش رادار دهانه ترکیبی که در حال حاظر تنها روش بهینه است که در چند دشت می تواند عملیات انجام دهد.

نماینده مردم شهرستانهای کیار، کوهرنگ و اردل نیز در این همایش گفت: رویکرد همایش باید به سمت دستاوردهای ملی باشد در درجه اول کشور برای ما مهم باشد.

نورالله حیدری افزود: اگر قبل از دولت نهم و دهم این استان اختیاریاتی در زمینه آب داشت اکنون اینگونه با ضایعات آب روبرو نبود.

وی با بیان اینکه در زمینه انتقال اب استان منطق استان منطق توجیه پذیر و قابل قبول است بیان داشت: منطق ما دفاع از زمین مستعد و افراد بیکار استان است و استفاده از آب یک مزیت برای استان ما در همه زمینه ها است.

حیدری با بیان اینکه در سیاستهای شفاف استان در انتفال آب یک مطالعات اعتماد کامل نداریم و این کار باید از طرف کارشناسان بی طرف صورت گیرد، خاطر نشان کرد: آب مازاد برای انتقال مدنظر باشد و شیوه انتقال باید یک شیوه مناسب و بدون هزینه و تخریب ناپذیر برای استان و منطقه باشد.

وی یاد آور شد: معقوله حقابه با منطق و قابل قبول است و در حال حاضر ارزش آب از هرچیزی بیشتر است.