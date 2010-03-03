آزادی پنج هزار زندانی با کمک دولت، خیران و گذشت شاکیان در سال 88

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، سیداسد الله جولایی صبح چهارشنبه در همایش مجمع خیران حمایت از خانواده‌های زندانیان افزود: این زندانیان شامل مالی اعم از چک، تصادف و مهریه بودند که بیش از 840 میلیارد ریال بدهی آنها با گذشت شاکیان و کمک‌های انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان، خیران، دولت و ستاد دیه کشور تسویه شد.

وی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مهم‌ترین نقش را در کاهش آمار زندانیان موثر خواند و افزود: در حالی که در طول 18 ماه قبل از تصویب این قانون 9 هزار و 812 نفر راننده به جمعیت زندانی کشور افزوده شد، با اجرایی شدن این قانون از نیمه دوم شهریور 1387 درطول شش ماه آمار رانندگان به زندان رفته ناشی از تصادفات کمتر از 800 نفر راننده بوده است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور همچنین به مشکلات و سوء استفاده‌های پیش آمده در ارتباط با استفاده از کمک‌های ستاد دیه در موضوع مهریه اشاره کرد و افزود: برخی خانواده‌ها با طلاق صوری درصدد استفاده از کمک‌های ستاد دیه بودند که با تصویب هئیت مدیره ستاد دیه، برای مهریه‌های بیش از 50 میلیون ریال پرونده کمک در ستاد دیه تشکیل نمی‌شود و مدیران عامل ستادهای استان اجازه تشکیل پرونده متقاضیانی که بیش از ‌٥٠ میلیون ریال بدهکار باشند را صادر نخواهند کرد.

وی کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمدی را تضمین کننده شفاعت ائمه در روز قیامت دانست و افزود: بی‌شک توفیق روز در همایش‌هایی همچون همایش حمایت از خانواده‌های زندانیان نصیب هر کسی نمی‌شود و دعوت‌نامه این همایش‌ها را معصومان سفارش می‌دهند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور به آسیب‌های به زندان افتادن سرپرست یک خانوار اشاره کرد و افزود: آسیب‌های به زندان افتادن سرپرست یک خانواده غیرقابل جبران است و مشکلاتی که خانواده‌های یک زندانی با آن روبه‌رو می‌شوند متعدد و در برخی موارد غیرقابل جبران است.

جولایی به آغاز فعالیت ستاد دیه از سال 69 اشاره کرد و اظهار داشت: ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به عنوان یک مؤسسه 100 در صد مردمی و با هدف کمک به آزاد سازی زندانیانی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت دین (حق‌الناس) جرائم غیرعمد مانند ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی و محکومیت‌های مالی نظیر مهریه معقول، نفقه و چک‌های بلامحل غیر کلاهبرداری در زندان‌ها محبوس هستند، در سال 1369 به همت رئیس وقت سازمان زندان‌ها بنیانگذاری و از سال 1376 فعالیت گسترده خود را آغاز کرده است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور محور فعالیت انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان را در چهار بخش تامین معاش، درمان، تحصیل و مسکن خانواده زندانیان عنوان کرد و افزود: تامین معاش یک خانواده یک اصل مهم است و هستند، چشم‌های آسیب‌رسان و نیت‌های پلید که به سراغ این خانواده‌ها می‌روند.

جولایی با تاکید بر این که نباید خانواده یک زندانی به دلیل زندانی شدن سرپرست خانواده گرفتار آسیب‌های اجتماعی شود، تصریح کرد: خانواده در مجرمیت زندانی نقشی ندارد و بنابراین نباید در دورانی که سرپرست خانواده به خاطر مسائل و مشکلات مالی اسیر میله زندان شده است، علاوه بر تحمل دوری سرپرست خانواده، فشارهای مضاعف را تحمل کنند، از نیکوکاران خواست که هر چه در توان دارند به انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان کمک کنند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور از نامگذاری پنج خرداد به نام روز نسیم مهر (روز حمایت از خانواده‌های زندانیان) توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 پنجم خرداد امسال، رئیس قوه قضائیه، روز پنجم خرداد را به عنوان روز نسیم مهر (روز حمایت از خانواده زندانیان) تعیین و نامگذاری کرد.

جولایی حمایت‌های مقام معظم رهبری از ستاد دیه کشور را بزرگ‌ترین و عظیم‌ترین سرمایه این تشکل دانست و افزود: یکی از دلخوشی‌های ستاد دیه حمایت‌های مستمر مقام معظم رهبری است که در ایام مختلف با کمک‌های‌شان قوت قلبی برای زحمت‌کشان در این مجموعه بوده‌اند، ضمن آنکه در سفرهای استانی هئیت دولت کمک‌های خوبی از ستادهای دیه استانی صورت گرفته است و در این میان حمایت مجلس شورای اسلامی نیز جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.