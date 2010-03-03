تعامل مسلمانان عامل تقویت جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مبلغی مدیر مرکز تحقیقات علمی مجمع تقریب در بیست و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به تبیین و تشریح تعامل پرداخت و گفت: تعامل را به چند دسته اخلاقی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و سیاسی تقسیم کرد.

وی در رابطه با تعامل اقتصادی گفت: اگر کشورهای اسلامی بدون رعایت معیارهای بین المللی تعامل اقتصادی داشته باشند سودی در بر نخواهد دشت و این تعامل قدرتمند نمی شود.

مدیر مرکز تحقیقات علمی مجمع تقریب اظهار داشت: این نوع همکاری باید در رابطه با ایجاد بازار مشترک، پول مشترک، اتاق های بازرگانی مشترک ایجاد شود.

مبلغی در ادامه در رابطه با تعامل علمی، ضرورت ایجاد تعامل میان مراکز علمی و دانشگاههای اسلامی را یادآور شد و گفت: هر ضعفی موجب عقب ماندگی کل جامعه اسلامی می شود و هر پیشرفتی، پیشرفت کل جامعه مسلمان را به دنبال خواهد داشت.

وی تأکید کرد: جهان اسلام نگرانیهای مشترکی دارد که از آن میان می توان به مسئله محیط زیست و حفاظت از آن اشاره کرد. اهل تسنن و تشیع در این رابطه تجارب ویژه خود را دارند که باید با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

مبلغی در پایان تأکید کرد: به رغم تعدد کشورها و تعدد مذاهب نقاط اشتراک میان مسلمانان جهان اسلام قابل توجه است.