85 درصد مردم زنجان تحت پوشش خدمات همراه اول قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بوالفضل عسگربندلو ظهر چهار شنبه در مراسم قرعه کشی طرح ثامن و اهدای جوایز به مشترکان همراه اول افزود: هم اکنون شرکت تلفن همراه اول بیش از 34 میلیون نفر مشترک در کشور دارد که با برنامه ریزی های صورت گرفته، این رقم تا 38 میلیون افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: همراه اول، یکی از بزرگترین اپراتورهای موجود در بین کشورهای جهان و بزرگترین اپراتور خاورمیانه است که تاکنون توانسته است بیشترین پوشش را در کشور داشته باشد.

عسگربندلو با بیان اینکه تا پایان سالجاری، بیشتر جاده های روستایی استان تحت پوشش این طرح قرار می گیرند، عنوان کرد: هم اکنون 11 استان کشور این اقدام را انجام داده اند و استان نیز تا پایان خرداد 89، این مهم را انجام خواهد داد.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات زنجان با اشاره به اینکه بیشتر روستاهای استان تحت پوشش همراه اول قرار خواهند گرفت، افزود: استفاده از خدمات GPRS، از چند روز پیش برای مشترکین استان راه اندازی شد البته این طرح در فاز اول تنها در مرکز استان وجود داشت که هم اکنون تمامی مشترکان استان می توانند از این خدمات استفاده نمایند.

عسگربندلو افزود: در این زمینه جزء سه استان برتر هستیم که توانسته ایم این خدمات را در کل استان به مشترکان ارائه دهیم. البته انتظار ما نیز از مشترکان این است با پرداخت به موقع قبوض خود، شرکت مخابرات را در ارائه بهتر خدمات یاری دهند.

وی ادامه داد: شرکت ارتباطات سیار به منظور پرداخت به موقع قبوض از سوی مشتریان، برنامه های مختلفی را اجرا کرده است که طرح ثامن، یکی از آنها است که همزمان با ولادت امام رضا (ع) صورت گرفت.

عسگربندلو افزود: بر اساس آمار موجود مشترکین همراه اول استان در پرداخت قبوض خود نسبت به سایر استانها پیشتاز می باشد و امتیاز بالایی را در این زمینه کسب کرده است، به گونه ای که 40 درصد پرداخت ها به صورت غیر حضوری در استان صورت گرفته است.