محور داودقلی و دلجویی زنجان بعد از 45 سال بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، استاندار زنجان در آئین بازگشایی محور داودد قلی و دلجویی گفت: قیمت شهرزنجان بالا نخواهد رفت، مگر این که پروژه های بزرگ در مرکز استان به مرحله اجرا درآمده و عملیاتی شوند.

محمدرئوفی نژاد با بیان اینکه با توجه به عدم تحقق این طرح طی دهه های گذشته، این طرح مصداق عینی پروژه ناموفق است افزود: طی چند ماه گذشته همکاری و همدلی مسئولان شهری باعث تسریع در روند رسیدگی به امور مربوط به پروژه دلجویی شد و این شرایط به نفع استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه شرایط موجود در شهر زنجان در شأن مردم این شهر نیست، افزود: نجابت شهروندان زنجانی فرصتی مناسبی را برای خدمت رسانی فراهم کرده است.

رئوفی نژاد در ادامه اجرای پروژه بازگشایی ادامه خیابان زینبیه به طول 900 متر را از جمله برنامه های سال آینده استانداری عنوان کرد و افزود: با برنامه ریزی های به عمل آمده، انقلاب بزرگی در احیاء بافت قدیم شهر صورت خواهد گرفت و شهروندان باید از شرایط بوجود آمده استفاده کنند.

در ادامه این مراسم رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان با اشاره به بازگشایی محور داودقلی – دلجویی بعد از بیش از چهار دهه انتظار گفت: عملیات زیرسازی محور از سال آینده آغاز خواهد شد.

تقی رضایی افزود: حضور سرمایه گذار در منطقه گام بعدی اجرای این پروژه است و شهروندان ثمره کار را در چنین شرایطی شاهد خواهند بود.

وی با اشاره به این که پروژه با همت مسئولان شهری و همکاری شهروندان به مرحله اجراء درآمده است ادامه داد: محور دلجویی به طول 430 متر و داودقلی با 560 متر طول در مرحله اول به سمت خیابان سعدی وسط بازگشایی خواهند شد.

رضایی افزود: قبل از ابلاغ جناب استاندار جهت تسریع در روند بازگشایی محور، 20 میلیارد تومان هزینه شده بود اما طی ماه های گذشته با همکاری تمامی مجموعه های دست اندرکار، کارها به سرعت انجام شد.

وی بازگشایی ادامه محور زینبیه به خیابان مطهری را طرح بزرگ سازمان مسکن در سال آینده دانست و افزود: کلنگ فاز دوم بازگشایی محورهای مرکزی شهر در ماه های آتی به زمین زده خواهد شد.

همچنین در ادامه رئیس شورای اسلامی شهر زنجان نیز به شروع عملیات تخریب پلاک های تملک شده و بازگشایی محور دلجویی - داود قلی اشاره کرد و گفت: بازگشایی این محور موجب رفع بخش مهمی از معضل ترافیک شهر زنجان می شود.

محمد عینی فرد افزود: این محور به دو بخش تقسیم شده که بخش اول آن شامل حد فاصل دروازه رشت تا خیابان داودقلی و همچنین ضلع غربی محور داوود قلی و بخش دوم ادامه دلجویی از داوود قلی تا خیابان امام (ره) و ضلع شرقی محور داوود قلی است.