383 روستای خراسان جنوبی با تانکر آبرسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین القوری‌ مقدم ظهر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه از ابتدای امسال تا ابتدای بهمن‌ ماه 15 هزار و 82 خانوار استان با تانکر سیار آبرسانی شدند، افزود: این میزان 62 هزار و 304 نفر از جمعیت استان را شامل می‌ شود.

وی اظهارداشت: ماهانه دو هزار و 987 سرویس آب به روستاها به طور متوسط حمل شده است که از این تعداد به طور میانگین در هر ماه 454 سرویس مربوط به نهبندان، 645 سرویس در قاین، 39 سرویس در فردوس، 344 سرویس در سربیشه، 69 سرویس در سرایان، 819 سرویس در درمیان، 582 سرویس در بیرجند و 36 سرویس در بشرویه بوده است.

معاون بهره‌ برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی با بیان اینکه مجموع سرویس‌های حمل شده 29 هزار و 874 مورد بوده است، اظهار داشت: از این تعداد چهار هزار و 541 سرویس در نهبندان، شش هزار و 449 سرویس در قاین، 387 سرویس در فردوس،3 هزار و 438 سرویس در سربیشه، 692 سرویس در سرایان، 8 هزار و 189 سرویس در درمیان، 5 هزار و 819 سرویس در بیرجند و 359 سرویس در بشرویه بود.

القوری ‌مقدم یادآور شد: مجموع حجم آب حمل شده در این مدت 340 هزار و 460 مترمکعب و متوسط ماهیانه آن 34 هزار و 46 متر مکعب بوده است.

وی مجموع هزینه آبرسانی سیار در این مدت را 5 میلیارد و 209 میلیون و 262 هزار ریال و متوسط هزینه در ماه را 520 میلیون و 926 هزار و200 ریال برشمرد.

معاون بهره ‌برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفت: میانگین حجم آب حمل شده در این مدت در نهبندان 5 هزار و 72 مترمکعب، قاین 8هزار و50، فردوس 441، سربیشه 3 هزار و 654، سرایان 830، درمیان 8 هزار و 329، بیرجند 7 هزار و 239 و بشرویه 431 مترمکعب بوده است.